Geht es nach den Stadtbezirksbeiräten in der Altstadt, könnte die Seestraße zwischen Altmarkt/Wilsdruffer Straße und Dr.-Külz-Ring schon bald zur Fußgängerzone werden. In einer parteiübergreifenden Initiative wollen Vertreter der CDU, SPD, Grünen und Linken im Stadtbezirksbeirat Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) beauftragen, einen entsprechenden Vorschlag an die Verwaltung zu prüfen.

Vorschlag: Aufteilung in Fußgängerzone und Spielstraße

In einem Papier, das 13 Unterschriften trägt und über das in der nächsten Sitzung des Stadtbezirksbeirates Altstadt am morgigen Mittwoch, 17. März, beraten werden soll, geht es um eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität durch eine Verkehrsberuhigung, die zudem Einzelhandel und Gastronomie in der Seestraße unterstützen soll. Das, heißt es in der Vorlage, solle nach Möglichkeit vor allem zwei Punkte umfassen: die Einrichtung einer Fußgängerzone mit Zusatzzeichen „Rad frei“ zwischen Kramergasse und Wilsdruffer Straße sowie die Umwandlung des Teilstückes zwischen Kramergasse und Dr.-Külz-Ring in eine Spielstraße. Der OB solle zudem prüfen lassen, ob sich bereits im Zuge der anstehenden Sanierung des Altmarktes eine barrierefreie höhengleiche Anbindung der Seestraße durch die Wegnahme von Bordsteinen realisieren lässt.

Von der Kramergasse in Richtung Altmarkt/Wilsdruffer Straße soll dem Vorschlag aus dem Stadtbezirksrat Altstadt zufolge nur noch Fuß- und Radverkehr zugelassen werden. Quelle: Anja Schneider

„Im Bereich des östlichen Ausgangs der Altmarkt-Galerie beginnt für viele Einheimische, wie auch Touristen das Flanieren in Richtung Kreuzgasse, Kulturpalast und via Altmarkt zum Neumarkt“, heißt es zur Begründung. Außerdem diene die Strecke auch als Radwegverbindung von der Prager Straße in Richtung Augustusbrücke. Mit der aufgeteilten Vorgehensweise wollen die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner sicherstellen, dass die An- und Abfahrt von Lieferverkehr für das NH-Hotel in Richtung Dr.-Külz-Ring gewährleistet bleibt.

Argument: Bereits jetzt mehrere Wochen im Jahr kein Autoverkehr

Die Seestraße werde jährlich bereits mehrfach teils über Wochen für den Durchgangsverkehr gesperrt, argumentieren die Stadtbezirksbeiräte. Dies zeige, dass es ohne Probleme möglich sei, diesen Bereich für den Fuß- und Radverkehr zu priorisieren. Um ihrem Vorschlag schnell umsetzbar zu machen, plädieren sie dafür, zuerst Beschilderungen anzubringen, flankiert von kleineren baulichen Maßnahmen.

Größere Baumaßnahmen, schlagen sie vor, könnten zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, soweit sie sich nicht bereits im Zuge der Altmarkt-Sanierung realisieren lassen. Der Seestraße komme eine über die Stadtbezirksgrenzen hinausgehende Bedeutung zu, deshalb sei nach der Stadtbezirksverfassung die Möglichkeit der Selbstbefassung des Stadtbezirksbeirates Altstadt mit diesem Straßenraum sowie die Ausübung seines diesbezüglichen Vorschlagsrechts gegeben.

Stadtbezirksbeiräte wollen Umdenken bewirken

„Wir sind uns bewusst, dass die Regelung des Straßenverkehrs Aufgabe der Verwaltung ist“, sagt Lutz Hoffmann, der für die CDU im Stadtbezirksbeirat Altstadt sitzt. Er hofft, dass der Antrag ein Umdenken bewirken kann und fügt hinzu: „Ich freue mich schon auf die Fahrradmagistrale von der südlichen Prager Straße an die Elbe“.

Dresdnerinnen und Dresdnern sowie Gästen erschließe sich schon lange nicht mehr, warum die Seestraße eine normale Auto-Straße ist, argumentiert Edwin Seifert (SPD), der auch Stadt-Geschäftsführer des ADFC ist. Dresden brauche gerade jetzt mehr solcher verkehrsberuhigter Areale, die zum Verweilen und Einkaufen einladen.

Letztes großes Teilstück für Fußgängerzone vom Albertplatz zum Hauptbahnhof

Susanne Krause (Grüne) betont: „Auf dem Weg zu einer Fußgängerzone vom Albertplatz durch die Innenstadt bis zum Hauptbahnhof ist die Seestraße das letzte größere Teilstück“. Und Sven Houska (Die Linke) sieht in dem parteiübergreifenden Vorschlag „ein wichtiges und positives Signal, dass auch mit wenig baulichem und finanziellem Aufwand Verbesserungen für den Fuß- und Radverkehr möglich sind“.

Stadtbezirksamtsleiter André Barth hat die Initiative auf die Tagesordnung für die öffentliche Sitzung am Mittwoch gesetzt. Dann wird sich zeigen, ob auch die Vertreter von FDP und AfD im Stadtbezirksbeirat sie so vorbehaltlos unterstützen oder ob sie Argumente in die Diskussion einbringen, die vielleicht doch gegen die eine oder andere Idee sprechen.

