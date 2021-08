Dresden

Die Schere zwischen Arm und Reich klafft immer weiter auseinander, erklärt die Stadtratsfraktion Die Linke. Fraktionsvorsitzender André Schollbach hat bei der Verwaltung nachgefragt: Im vergangenen Jahr lebten 68.700 Menschen in Haushalten, die als arm oder armutsgefährdet gelten. In diesem Jahr sind es schon 78.700 Menschen. Dem stehen 30.500 Personen gegenüber, die als einkommensreich gelten. Diese Zahl hat sich um 2600 erhöht.

„Die soziale Spaltung in Dresden nimmt immer mehr zu“, erklärte Schollbach, „das ist eine bedenkliche Entwicklung.“ Einkommen und Vermögen in Dresden seien nicht gerecht verteilt. Es bestehe Handlungsbedarf, sagt der Fraktionsvorsitzende. Armutsbekämpfung sei in erster Linie eine Aufgabe der Bundespolitik. Aber nicht nur. Auch Kommunalpolitik könne einen Beitrag leisten.

Die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket würden in Dresden nur unzureichend genutzt, sagt Linke-Sozialpolitiker Tilo Kießling. 15 Euro pro Monat und Kind stehen leistungsberechtigten Familien zur Verfügung, beispielsweise für den Mitgliedsbeitrag in einem Sportverein oder für die Teilnahme an einer Ferienfahrt. 12.000 Kinder könnten in den Anspruch der Mittel kommen, aber nur in knapp 3400 Fällen seien die Leistungen auch abgerufen worden.

Geld automatisch an berechtigte Kinder überweisen

„Es gibt Eltern, die gar nicht wissen, dass es diese Leistungen gibt“, meint Tilo Kießling, „anderen ist die Beantragung zu aufwendig.“ Es gebe durchaus auch Familien, die die Folgekosten scheuen würden. Wenn ein Kind in einem Verein angemeldet sei, könnten schnell zum Beitrag Kosten für Wettkampfreisen hinzukommen, die sich die Eltern nicht leisten könnten.

Mit einem Antrag für den Stadtrat wollen die Linken erreichen, dass die Mittel besser genutzt werden. Sowohl Verwaltung als auch kommunal geförderte Angebote sollten intensiver als bisher über die Möglichkeiten informieren. Die Verwaltung soll auch nach Möglichkeiten suchen, wie die Berechtigten mit geringem Aufwand die Leistungen erhalten könnten. „Am Besten wäre es sicher, wenn das Geld automatisch für jedes berechtigte Kind überwiesen wird.“

Kommunalpolitik könne Beitrag leisten, Armut zu mildern

Schließlich, schlägt Tilo Kießling vor, sollen die Bundesmittel mit städtischen Mitteln so aufgestockt werden, dass jedem Kind 300 Euro im Jahr zur Verfügung stünden. Das wären zehn Euro pro Monat zusätzlich aus der Stadtkasse, bei 12 000 Anspruchsberechtigten ginge es also um 1,44 Millionen Euro städtische Mittel – wenn denn alle einen Antrag stellen.

Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, lobte die Dresdner Linken für ihren pragmatischen Ansatz. Die Kommunalpolitik könne ihren Beitrag leisten, Armut zu mildern. Um Armut abzuschaffen, seien deutschlandweit 24 Milliarden Euro im Jahr erforderlich. „Man müsste nur den Hartz-IV-Satz von 446 auf 664 Euro erhöhen. Dann gibt es keine statistisch messbare Armut mehr“, sagt Schneider.

Von Thomas Baumann-Hartwig