Dresden: Neuer Widerstand gegen die Fernsehturm-Pläne

Dresden

Freiwillige ins Gesundheitsamt, Pläne für das neue Verwaltungszentrum stoppen – Petitionen werden immer mehr Methode in der Auseinandersetzung mit politischen Themen. Jetzt liegt die nächste Petition zu einem brisanten Dresdner Thema vor: Die frühere Geschichtslehrerin und heutige Rentnerin Antje Meurers fordert den Stopp der Pläne zur Wiedereröffnung des Fernsehturms.

„Pläne halten keiner realistischen Prüfung stand“

„Die Pläne zur Wiedereröffnung des Fernsehturms sind völlig utopisch. Sie halten keiner realistischen Prüfung stand – weder in finanzieller noch verkehrstechnischer Hinsicht“, schreibt die promovierte Pädagogin in ihrer Petition. Während viele Gebühren steigen würden, halte die Stadt „aus unerklärlichen Gründen an diesem völlig unnötigen und unkalkulierbaren Projekt fest“. Dies sei eine Verschwendung öffentlicher Gelder und Ressourcen.

Anzeige

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Verkehrstechnisch, so Meurers, wäre die Wiedereröffnung des Fernsehturms eine Katastrophe. Dies sei allen klar, die in Pappritz und Umgebung wohnen. „Bereits jetzt ist uns der kurze Weg ins Hochland verwehrt, weil die Staffelsteinstraße gesperrt wurde und umfangreiche Baumaßnahmen zu erwarten sind.“ Meurers fordert Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) als Chef der Verwaltung auf, die Wiedereröffnung des Fernsehturms sofort zu stoppen.

Petition läuft bis zum 23. Februar

Die Petition läuft noch bis zum 23. Februar und hat am Donnerstagmorgen 153 Unterstützer gefunden. Die Bürgerinitiative Fernsehturm, in der Anwohner des Bauwerks ihre Kritik an der geplanten Wiedereröffnung äußern, will die Petition unterstützen. „Mit uns haben sich die Initiatoren nicht abgesprochen“, erklärte Stefan Döring, Sprecher der Initiative. „Wir werben aber für Unterschriften.“

„Ich habe einen eigenen Kopf zum Denken!“

Meures ist viele Jahre politisch aktiv und hat in den 1990er Jahren für das Neue Forum bei der Stadtratswahl kandidiert. Zuletzt ist die Parteilose für die Linken zur Wahl des Stadtbezirksbeirats Loschwitz angetreten. Dass die Linken im Stadtrat die Wiedereröffnung des Fernsehturms befürworten, weiß sie. „Aber ich habe einen eigenen Kopf zum Denken und eine eigene Meinung. Deshalb bin ich außer im Neuen Forum nie bei einer Partei gelandet.“

Bereits Mitte 2020 war der Fernsehturm Gegenstand einer Petition. Einer nicht ganz ernst gemeinten – der Petent forderte, den Fernsehturm auf dem Altmarkt aufzustellen.

https://www.dresden.de/de/leben/gesellschaft/buergebeteiligung/epetition.php

Von Thomas Baumann-Hartwig