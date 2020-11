Dresden

Wechsel an der Spitze der größten Stadtratsfraktion: Tina Siebeneicher zieht sich nach erst einem Jahr als Fraktionsvorsitzende zurück. Zur Nachfolgerin wählte die Fraktion am Dienstagabend einstimmig ihre bisherige bildungspolitische Sprecherin Agnes Scharnetzky. Kontinuität gibt es beim zweiten Teil der Doppelspitze: Die langjährige Fraktionsvorsitzende Christiane Filius-Jehne wurde mit 14-Ja-Stimmen und einer Enthaltung im Amt bestätigt.

Hohe Arbeitsbelastung als Referentin der Landtagsfraktion

Offizieller Grund für den Rückzug von Siebeneicher ist eine coronabedingte hohe Arbeitsbelastung. Die Stadträtin arbeitet als Referentin für Gesundheits- und Sozialpolitik der Grünen-Landtagsfraktion. Das Thema Corona gehört zu ihren Arbeitsschwerpunkten. Siebeneicher arbeitet aber weiter im Fraktionsvorstand mit.

„Ich freue mich über den Vertrauensvorschuss und will den Rückenwind nutzen, gemeinsam mit Christiane Filius-Jehne die Aufgaben an der Spitze der Fraktion zu gestalten“, erklärte Scharnetzky. Die Priorität sei klar: „Wir müssen die Corona-Krise auch hier in Dresden bewältigen, ohne Strukturen und Initiativen zu zerstören, die unabhängig von der Krise entstanden sind – gerade, aber nicht nur, im Bereich der Klimapolitik.“

Doppelspitze ist ein erprobtes Modell

Filius-Jehne lobte die Doppelspitze als erprobtes Modell, das sie gerne auch anderen Fraktionen empfehle. „Auch an den Geist eines kooperativen Führungsstiles möchte ich weiter anknüpfen. Denn auch dieser hat sich bewährt, gerade in schwierigen Zeiten.“ Wichtigste Aufgabe sei es, für einen ausgeglichenen Haushalt zu sorgen und für zentrale Themen wie Wohnen, Verkehrswende und Klimaneutralität tragfähige Mehrheiten zu finden.

Im fünfköpfigen Fraktionsvorstand sind neben Filius-Jehne, Scharnetzky und Siebeneicher auch der Landtagsabgeordnete Thomas Löser und der Umweltpolitiker Wolfgang Deppe vertreten. Ihre Aufgabe wird es sein, die mitunter zerstritten wirkende Fraktion zu einen.

Von Thomas Baumann-Hartwig