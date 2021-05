Dresden

Dieser Konflikt war geradezu absehbar: Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hatte nach Ostern eine Überraschung für die Gemeinschaft der Universitätsschule im Angebot. Die Stadt könnte möglicherweise die Gelder für den Ausbau des Standortes aufstocken. Nun kommt das kritische Echo aus dem Stadtrat.

Bislang ist die Unischule an der Cämmerswalder Straße angesiedelt. Das alte DDR-Gebäude passt kaum zum offenen Konzept der Schule und wird in absehbarer Zeit viel zu eng. Schon im nächsten Jahr wird der Standort wohl eine Erweiterung mit Containern als Interimslösung benötigen.

Bislang ist die Unischule an der Cämmerswalder Straße angesiedelt. Quelle: Dietrich Flechtner

Im Haushalt der Stadt sind für den Ausbau des Schulgebäudes bislang 24 Millionen Euro eingestellt. Das dürfte nur für eine Sanierung und einen Erweiterungsbau reichen. Doch die Schulgemeinschaft um Erziehungswissenschafts-Professorin Anke Langner von der TU Dresden hat größere Ziele.

2,3 Millionen Euro durch Pixelaktion

Das von der umtriebigen Lehrstuhl-Inhaberin auf den Weg gebrachte Modellprojekt soll neue Formen des Lernens und Lehrens erforschen. Viel wird dabei auf digitale Möglichkeiten und auch Klassenstufen übergreifende Projektarbeit gesetzt.

Mit einem „Lernhaus“ sollen dafür auch räumlich die richtigen Voraussetzungen geschaffen werden, der herkömmliche Klassenraum ist dann die Ausnahme. Die Schulgemeinschaft hat dafür in einer Spendensammlung mit einer Pixelbildaktion, bei der jedes Bildquadrat für einen bestimmten Betrag erworben werden konnte, mehr als 21000 Euro eingeworben. Außerdem ist es gelungen, aus Industrie und Wissenschaft Zusagen für Spenden in Millionenhöhe zu erhalten. So sind unter dem Strich bislang bereits 2,3 Millionen Euro zusammengekommen.

Kurz nach Ostern bekam OB Hilbert bei einem Besuch der Schule einen symbolischen Scheck überreicht. Das Stadtoberhaupt lobte das Engagement von Team, Familien sowie Förderern und verkündete seine Botschaft. Er könne sich vorstellen, dass die Stadt für jeden eingeworbenen Spendeneuro einen Euro aus dem städtischen Haushalt drauflegt bis zu einem Betrag von 6,5 Millionen Euro. Damit sollten weitere Partner zu Großspenden motiviert werden. Diese „Veredlung“ werde er dem Stadtrat vorschlagen, fügte er noch ausdrücklich hinzu.

Sonderrolle der Unischule

Ihm dürfte klar gewesen sein, dass die Stadträte mit Argusaugen über ihr Königsrecht, die Entscheidungen über die Geldverteilung mit dem Haushalt, wachen werden. So kam es auch. In Internet-Netzwerken begann sofort das Getöse, war gleich von Wahlkampf die Rede. 2022 stehen die nächsten OB-Wahlen an in Dresden.

Bei Bildungspolitikern besteht dabei kaum Zweifel an der Sonderrolle der Unischule. Schließlich soll sie die Bildungszukunft erforschen. Agnes Scharnetzky von den Grünen war deshalb zwar auch „überrascht“ von der Ansage des OB, die zuvor „nicht mit den Stadträten kommuniziert“ worden sei. Sie hält es aber für einen ganz normalen Vorgang in der Forschung, wenn um Drittmittel geworben wird. Scharnetzky, die auch Fraktionschefin im Stadtrat ist, kann sich vorstellen, dass die Grünen das Ansinnen des OB unterstützen.

Sie „sehe aber nicht“, dass das Geld aus dem Haushalt des Geschäftsbereichs 2, also dem von Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU), kommen kann. Und sie warnt. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, dass „die Stadt dort veredelt, wo privates Geld hinfließt“, andere Schulprojekte jedoch zurückgestellt werden wie die Sanierung der 35. Oberschule beispielsweise.

Stadt muss „für Ausgewogenheit sorgen“

Ähnlich sieht das Torsten Nitzsche von den Freien Wählern. Zwar sollte keine „Neiddebatte“ geführt werden, aber die Stadt dürfe auch ihre Oberschulen wie die 35. nicht aus den Augen verlieren. Würden die über die gleiche Ausstattung verfügen wie inzwischen viele Gymnasien, würden sich möglicherweise auch mehr Dresdner für die Oberschule entscheiden.

Die Stadt muss „für Ausgewogenheit sorgen“ unabhängig von einer Drittmitteleinwerbung, meint Dana Frohwieser von der SPD und fordert den OB auf, zu erklären, woher das Geld kommen soll. Die Lösung dürfe nicht darin bestehen, es bei anderen Vorhaben wegzunehmen.

Bislang hat sich das Stadtoberhaupt nicht dazu geäußert. Dem Vernehmen nach könnten offenbar besser als erwartet ausfallende Steuereinnahmen sowie nicht ausgegebene Gelder aus dem Vorjahreshaushalt zu Spielräumen in der Stadt führen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die „dringliche Empfehlung“ des OB ist aus Sicht von Matthias Dietze, Bildungspolitiker der CDU, eine Idee, bei der er sich auch für die CDU-Fraktion vorstellen kann, „dass wir dem folgen“. Für Dietze ist ein anderes Thema weitaus „problematischer“. Die Schulkonferenz der Unischule hat beschlossen, einen Antrag auf Umwandlung in eine Gemeinschaftsschule zu stellen. Das von der CDU ungeliebte Schulmodell hat ein Volksantrag ins Schulgesetz gehievt.

Diskussionen ergebnisoffen führen

Der Landtag legte dann fest, dass eine solche Schule, die gemeinsames Lernen bis zur 12. Klasse bieten soll, vierzügig, also mit vier Klassen pro Jahrgang, geführt werden muss. Damit würden ganz neue Raumforderungen für die Unischule entstehen. „Das würde die Baukosten nochmal in die Höhe treiben“, befürchtet Dietze, der ebenfalls auf andere Schulen verweist, für die es bislang keinen Euro der Stadt gibt.

Sollte die Unischule 6,5 Millionen zusammenbekommen und das OB-Angebot umgesetzt werden, stünden 13 Millionen zusätzlich und damit insgesamt 37 Millionen Euro zur Verfügung. Für diesen Betrag ist der Abriss des Altbaus und ein vollständiger Neubau denkbar. Dafür wird der nahe der Cämmerswalder Straße liegende Höckendorfer Weg ins Auge gefasst, wo ein altes DDR-Schulgebäude derzeit als Auslagerungsstandort dient. Würde dort saniert oder ein Neubau entstehen, müsste die Unischule nur einmal umziehen – wenn der Bau fertig ist. Mit der Gemeinschaftsschule aber, „ist alles noch mal offen, ob der Höckendorfer Weg überhaupt in Frage kommt“, meint Dietze. Die Verwaltung müsse den Wunsch der Schule prüfen, ob Bedarf für ein solches Modell besteht.

„Ergebnisoffen“ müsse das diskutiert werden, erklärt Grünen-Politikerin Scharnetzky dazu. Das Wohl und Wehe der Unischule hänge nicht von diesem Status ab. Es sei jetzt die Verantwortung der Unischule, dies mit dem Träger zu klären. Dabei müsse es „nicht nur pädagogisch sinnvoll, sondern auch machbar“ sein.

Von Ingolf Pleil