Das Sachsenbad wird den Stadtrat auf seiner nächsten Sitzung beschäftigen. Die Fraktion Die Linke hat eine Aktuelle Stunde zum Sachsenbad beantragt. In der Aussprache soll der Antrag der Linken, die Konzeptausschreibung für das Sachsenbad aufzuheben, thematisiert werden. Auch die Vorlage zum Verkauf des Sachsenbads an einen privaten Investor soll zur Sprache kommen.

Schwimmbad, Gesundheitsbad, Bürogebäude?

2018 hatte der Stadtrat die Verwaltung beauftragt, das Sachsenbad für private Investoren auszuschreiben. Drei Bewerber meldeten sich, übrig geblieben ist ein Interessent, der Büros in dem früheren Schwimmbad errichten will. Inzwischen regen sich Stimmen im Stadtrat, die einen Verkauf der kommunalen Liegenschaft ablehnen.

Das Sachsenbad einst und heute

Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) hat die städtische Gesellschaft Stesad GmbH damit beauftragt, drei Sanierungsvarianten mit der Stadt als Bauherr zu prüfen: Eine Wiederbelebung als Schwimmbad, eine Revitalisierung als Gesundheitsbad und einen Umbau zum Bürogebäude. Die Stesad soll zu allen drei Varianten den Kostenrahmen definieren.

Sportbürgermeister Peter Lames (SPD) brachte eine vierte Variante ins Gespräch, nach der das Sachsenbad als bauliche Hülle erhalten, aber im Inneren völlig umgestaltet wird. Wenn es gelingen würde, ein modernes Schwimmbad in dem denkmalgeschützten Gebäude zu installieren, so Lames, könnten die Betriebskosten in einem vertretbaren Rahmen gebracht werden.

„Das Sachsenbad wird aber im laufenden Betrieb immer mehr kosten als eine normale Schwimmhalle“, so der Bürgermeister. In Bühlau würden beispielsweise 200.000 Euro Betriebskosten und 300.000 Euro Abschreibung pro Jahr anfallen. Es müsse auch ausgelotet werden, ob der Denkmalschutz ein modernes Schwimmbad in dem Gebäude mittragen würde. Letztlich, so Lames, gehe es darum, dem Stadtrat Grundlagen für eine Entscheidung vorzulegen. „Wir wollen, dass die Politik alle Fakten einbeziehen kann.“

Die Bürgerinitiative „Endlich Wasser ins Sachsenbad“ hat tausende Unterschriften für ein Bürgerforum gesammelt, dass wegen der Coronapandemie bisher nicht stattfinden konnte. Jetzt deutet sich ein Termin im April dafür an. Die Bürgerinitiative fordert einen Erhalt des Sachsenbads als Schwimmhalle.

Von Thomas Baumann-Hartwig