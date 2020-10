Dresden

Da hat sich der durch mehrere ähnliche Klagen gestählte erfolglose Mitbewerber so gut vorbereitet: Schon am Freitag, 25. September, lag sein Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz im Verwaltungsgericht Dresden vor. Dieser bekam das Aktenzeichen 7 L 725/20 und hat zwei Ziele: Der Landeshauptstadt Dresden soll vom Gericht untersagt werden, Stephan Kühn zum Baubürgermeister zu ernennen. Die Kammer soll gleichzeitig feststellen, dass die Wahl rechtswidrig war.

Ernennungsurkunde noch am Wahlabend überreicht

Ein Erfolg des Klägers, es handelt sich um einen untergeordneten leitenden Mitarbeiter einer Landesbehörde, der auch schon mal Staatssekretär werden wollte – Klageverfahren inklusive – , hätte die Besetzung des Baudezernats tatsächlich blockieren können. Möglicherweise mehrere Monate lang – niemand kann vorhersagen, wie schnell Gerichte entscheiden.

Diesen Eilantrag wird das Verwaltungsgericht womöglich gar nicht entscheiden müssen. Weil die Stadtverwaltung und Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) gewappnet waren und das „Prinzip Turbo“ angewendet haben. Gleich nach seiner Wahl zum Baubürgermeister am späten Abend des 24. September erhielt Kühn vom OB seine Ernennungsurkunde ausgehändigt. Damit läuft der Antrag ins Leere. Ein Gericht kann nur Vorgänge untersagen, die noch nicht stattgefunden haben. Was passiert ist, ist passiert.

Stephan Kühn ist nicht mehr zu stoppen

Das „Prinzip Turbo“ kam auch 2016 zur Anwendung, als der CDU-Finanzexperte Hartmut Vorjohann zum Bildungsbürgermeister gewählt wurde. Die Linken fanden den Personalvorschlag der Christdemokraten höchst unpassend und wollten der Stadt untersagen, Vorjohann die Urkunde auszuhändigen. Doch der heutige sächsische Finanzminister hielt am Freitagmorgen nach der Stadtratssitzung das Dokument in seinen Händen. Zu diesem Zeitpunkt wurden am Verwaltungsgericht noch die Posteingänge sortiert.

Der unterlegene Bewerber kann natürlich weiter auf seiner Auffassung bestehen, dass die Wahl unrechtmäßig war. Die hat er nicht mal exklusiv. Dass der Bewerber für eine Stelle schon vor der Ausschreibung der Stelle feststeht, ist durchaus ungewöhnlich. Aber die Klage kann Stephan Kühn, der am 19. Oktober in der Bauverwaltung im World Trade Center erwartet wird, nicht mehr stoppen. Erst wenn der Rechtsstreit in letzter Instanz ausgefochten ist und die Wahl für rechtswidrig erklärt wird, müsste die Stadt die Stelle erneut ausschreiben. Der Weg bis zu einem solchen Urteil ist weit. Und kostet viel, viel Geld.

Von Thomas Baumann-Hartwig