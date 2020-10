Dresden

Katrin Düring wird neue Leiterin des Schulverwaltungsamtes. Das hat der Stadtrat am Donnerstagabend in nichtöffentlicher Sitzung mit den Stimmen von Grünen, Linken, SPD sowie mehreren Stimmen der CDU beschlossen. Bildungsbürgermeister Jan Donhauser ( CDU) hatte sich für die Bildungsexpertin aus Brandenburg eingesetzt.

Donhauser : Ich bin gesprächsbereit

„Ich bin gerne bereit, mit den Kritikern des Verfahrens über die Notwendigkeit einer schnellen Besetzung der Amtsleiterstelle ins Gespräch zu kommen“, erklärte Donhauser nach der Wahl. Freie Wähler, FDP und AfD hatten den Personalvorschlag kritisiert und eine Neuausschreibung der Stelle gefordert.

Der erst im Juni gewählte Schulamtsleiter Frank Bauer wechselt an die Spitze des Gesundheitsamtes, da Amtsarzt Jens Heimann das Rathaus in Richtung Sozialministerium verlassen hat. „Nach den vielen Jahren, in denen das Schulamt so richtig durchgerüttelt wurde, ist es unbedingt erforderlich, eine schnelle Lösung zu finden“, erklärte Donhauser. Der Bildungsbürgermeister kündigte an, die Leitung des Schulverwaltungsamtes zusätzlich zu seinen Aufgaben kommissarisch zu übernehmen, bis die neue Amtsleiterin das Amt antritt.

Die Neue kommt am 1. Dezember

Düring hofft darauf, der Landeshauptstadt ab 1. Dezember zur Verfügung stehen zu können. Sie ist gegenwärtig noch in der Schulverwaltung des Landes Brandenburg tätig und freut sich auf die neue Herausforderung in Dresden. „Ich finde diese Stadt großartig und habe großen Respekt vor dem Amt.“ Kommunikation stehe bei ihr an erster Stelle, erklärte die neue Amtsleiterin.

„Es ist eine unpolitische Funktion. Es geht allein um Expertise“, erklärte Donhauser, warum er sich für eine Sozialdemokratin eingesetzt hat. Düring hatte sich auf die Ausschreibung der Stelle im Februar beworben, war aber nach einem langen Auswahlverfahren knapp Bauer unterlegen. „Wir haben sie jetzt angefragt, ob sie noch zur Verfügung steht und eine positive Auskunft erhalten“, erklärte Donhauser, wie es zu dem Personalvorschlag kam.

Von Thomas Baumann-Hartwig