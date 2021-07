Dresden

Die Bilder vor den Dresdner Grundschulen gleichen sich am Morgen. Viele Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto zur Schule. Parkflächen sind knapp, hinzu kommen Kinder, die sich zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule bewegen. Die Stadtratsfraktionen von Grünen, Linken und SPD wollen jetzt mit einem aktuellen Antrag die Stadtverwaltung beauftragen, gezielt die tägliche Gefahrensituation vor den Schulen zu beenden. Gleichzeitig fordern die Fraktionen die Stadt auf, auch das Fahrradfahren auf dem Schulweg zur berücksichtigen.

Grüne-Verkehrspolitikerin Ulrike Caspary erklärte: „Die tägliche Realität vor zahlreichen Schulen sieht leider so aus: Haltende Autos stehen morgens vor dem Gelände und es ereignen sich viele Beinahe-Unfälle, da sich zwischen kurz anhaltenden Autos in zweiter und dritter Reihe kleine Kinder durchschlängeln.“ Diese Gefahrensituationen wollen die drei Fraktionen durch Elternhaltestellen in etwa 250 Metern Entfernung ändern. Das Ziel: Kinder sollen sicher zu Fuß in die Schule gehen können.

Auch Kinder, die mit dem Rad zur Schule kommen, bräuchten mehr Sicherheit, so Caspary. „Deshalb sollen Radschulwegpläne mit der Schulgemeinschaft erstellt werden, damit der Verkehr in der direkten Schulumgebung sicher für alle wird.“

Mehr Sicherheit muss nicht teuer sein

Anja Apel, Stadträtin Die Linke, erinnert an die Situation in den Ortschaften. „Derzeit beschäftigen wir uns mit der schlechten Anbindung der Orte rund um Cossebaude. In Weixdorf müssen Kinder längere Wege zur Grundschule zurücklegen, zum Teil ohne Fußwege und mit unübersichtlichen Überquerungen.“ Dort hätten die Eltern in Eigeninitiative sichere Schulwegpläne erarbeitet. „Jetzt gibt es eine App, die den Kindern den sichersten Weg anzeigt. Das sollte auch für andere Gebiete möglich sein“, so Apel, die anregt: „In den Schulen sollte auch über den Laufbus gesprochen werden. Das bedeutet: Der Schulweg zu Fuß wird sicherer und macht mehr Spaß, wenn Kinder ihn gemeinsam zurücklegen.“ Von einem oder mehreren Erwachsenen begleitete Gruppen gehen eine festgelegte „Buslinie“ und sammeln an vereinbarten „Haltestellen“ ihre Mitschüler ein. Auch Radwegpläne könnten unter Beteiligung der Schulgemeinschaft erstellt werden. Vieles sei möglich für mehr Sicherheit auf dem Schulweg und koste gar nicht viel Geld.

Dana Frohwieser, Vorsitzende der SPD-Fraktion, sieht ein gemeinsames Interesse aller Eltern: „Kinder sollen gesund und sicher jeden Morgen zur Schule und nachmittags zurück nach Hause kommen.“ Viele Eltern würden aus Sorge ihre Kinder mit dem Auto bis vor die Schultür fahren. „Dabei vergessen sie aber, dass gerade die vielen ‚Eltern-Taxis‘ vor der Schule selbst zur Gefahr für andere Kinder werden.“ Im Einzelfall könne der Schulweg im elterlichen Auto notwendig sein. Dafür würden dann jedoch sichere „Elternhaltestellen“ in der näheren Umgebung der Schule benötigt. „Denn der Weg zu Fuß, mit Fahrrad oder Bus und Bahn zur Schule gibt den Kindern vor allem eins: Selbstständigkeit und Unabhängigkeit“, betonte Frohwieser.

Der Antrag soll jetzt im Bildungsausschuss und Bauausschuss sowie in den Stadtbezirksbeiräten und Ortschaftsräten beraten werden. Der Bildungsausschuss soll das letzte Wort zu dem Antrag haben.

Von Thomas Baumann-Hartwig