Finanzbürgermeister sind meist keine Sympathieträger. Sie halten die Groschen zusammen. Peter Lames ( SPD) steht besonders in der Kritik, weil er Dresden einen Sparkurs verordnet hat. Im Interview erklärt er, warum er für den Haushalt 2021/2022 nicht einfach Schulden aufnehmen will und was das für die Dresdner bedeutet.

Frage: Sparen Sie Dresden kaputt, Herr Dr. Lames?

Peter Lames: Die geäußerte Kritik hat viel mit moderner politischer Kommunikation zu tun. Erzähle eine Geschichte, die greifbar, schlüssig und plausibel ist, dann wird sie auch geglaubt. So handeln viele Kritiker. Die Wirklichkeit ist eine andere: Allenfalls sind wir etwas früher dran als andere Kommunen. Wir wollen trotz sinkender Einnahmen erst einmal gleich viel Geld ausgeben wie bisher.

Die Rettungsschirme gelten nur für 2020

Aber andere nehmen enorme Schulden auf, um die Coronakrise zu bewältigen. Warum nicht auch Dresden?

Was auf Bundes- und Landesebene entscheiden wurde, ist richtig. In der unvorhergesehenen Krise muss man kreditfinanziert wirtschaften. Das geht aber nur, wenn man so aufgestellt ist wie Bund und Land. Beide Ebenen können es nur deshalb, weil zuvor vernünftig gewirtschaftet worden ist. Bundesfinanzminister Olaf Scholz ( SPD) ist übrigens scharf kritisiert worden für seine Politik der Haushaltskonsolidierung. Jetzt kann der Bund die Spielräume der vergangenen Haushalte nutzen.

Die Kommunen erhalten milliardenschwere Unterstützung. Wer braucht da noch einen Sparkurs?

Die Rettungsschirme sind im Wesentlichen auf das Jahr 2020 bezogen, soweit sie die Kommunen betreffen. Es gibt eine wesentliche Ausnahme. Das ist die Entlastung bei den Kosten der Unterkunft. Das wird in Dresden etwa 20 Millionen Euro im Jahr ausmachen. Aber: 2021 und 2022 werden unsere Einnahmen nicht das bisher geplante Niveau erreichen und sich bestenfalls bei den Zahlen von 2019 bewegen. Deshalb gehören diese Botschaften zusammen: Wir brauchen Wachstumsimpulse jetzt, damit Investitionskraft erhalten bleibt, der soziale Zusammenhalt gestärkt wird und bewährte Strukturen nicht zerschlagen werden. Wir werden das jedoch in den Folgejahren nicht dauerhaft auf Pump finanzieren können. Deshalb müssen wir mit gleichbleibenden Ausgaben arbeiten.

Ist das der Dresdner Sonderweg?

Wir behalten das Ausgabenniveau des Jahres 2020 für die beiden Folgejahre bei. So machen es auch die anderen Kommunen.

Alle Bereiche städtischen Handelns werden geprüft

Die Kritiker – gerade aus dem Kulturbereich – beanstanden eine drastische Rotstiftpolitik. Wieso?

Gleichbleibendes Ausgabenniveau – das gilt gerade auch für den Kulturbereich. Das fordert alle in einer neuen Art und Weise, möglicherweise richtet sich nicht jeder sofort darauf ein. Aber es funktioniert nicht mehr, steigende Kosten und steigende Bedürfnisse durch wachsende Steuereinnahmen zu finanzieren. Man muss sich alle Stellschrauben anschauen. Für die Kultur heißt das: Wenn die Personalkosten steigen und die Betriebskosten für Gebäude gleichzeitig auch steigen, dann bedeutet das weniger Ausgabevolumen für Aufwendungen, mit denen man inhaltliche Schwerpunkte setzen kann. Dann steht beispielsweise weniger Geld für das Engagement von Künstlern aus aller Welt bei den Dresdner Musikfestspielen zur Verfügung. Wenn jemand meint, das gelte nur für die Kultur, dann ist das ein großer Irrtum. Diesen Mechanismus spüren alle Bereiche städtischen Handelns: zum Beispiel Soziales, Sport, Jugendhilfe.

Das klingt jetzt aber schon nach Rotstift, oder?

Alle stehen vor der großen Frage: Kann ich mir den selben Personalbestand oder sogar einen Aufwuchs leisten? Wie kann ich die Kosten für die Nutzung von Immobilien reduzieren? Da können zahlreiche Stellschrauben bewegt werden. Im Ergebnis wird der Kulturbereich dazu in der Lage sein, Bereiche zu definieren, in denen es zur Erweiterung von Aufgaben und damit Mehrausgaben kommt. Dann wird aber anderes zu reduzieren sein. Was nicht gehen wird, ist die Ausklammerung ganzer Handlungsfelder der Stadt.

Kreditaufnahmen auf überschaubarem Niveau

Falls Sie nicht doch Kredite aufnehmen, wie Grüne und Linke fordern.

Das machen wir ja. Wir nehmen über eine städtische Gesellschaft die 140 Millionen Euro für das neue Verwaltungszentrum auf. Aber bei einer unbegrenzten Befriedigung der konsumtiven Ansprüche und einer Kreditfinanzierung der notwendigen Investitionen würden wir in den nächsten drei Jahren gut und gerne jeweils 200 oder 250 Millionen Euro an Neuverschuldung pro Jahr aufnehmen. Da nähert man sich in Siebenmeilenstiefeln der Milliarde. Die nächsten Jahre müssen überbrückt werden, aber sie dürfen kein Einstieg in eine unbeherrschbare Neuverschuldung sein. Dresden tut gut daran, Kreditaufnahmen auf ein überschaubares Niveau zu beschränken.

Also soll das Neuverschuldungsverbot nicht aus der Hauptsatzung gestrichen werden, wie die Grünen vorschlagen?

Das Verbot ist in der gegenwärtigen Lage ein guter Maßstab. Bei manchen Reden der Grünen wundert man sich schon, wie schnell das Thema Nachhaltigkeit über Bord geworfen wird, wenn es unbequem wird.

Aber ausgetrickst wird das Schuldenverbot auf diese Weise schon, oder?

Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) und mir ist es wichtig, dass solche Kreditaufnahmen auf ein konkretes Objekt bezogen sind. Die Zinsbindung soll solange laufen wie die Tilgung, damit messbar bleibt, ob wir der Kreditbelastung noch gewachsen sind. Auf diese Weise ist der Vorschlag zum Verwaltungszentrum nicht nur mit dem Buchstaben, sondern auch mit dem Geist des Neuverschuldungsverbots vereinbar.

Punktuelle Einnahmeerhöhungen sind besser als Steuererhöhungen

Was ist so schlimm an Schulden?

Das Problem ist doch, dass man Schulden aufnimmt, um sich Dinge zu leisten, die man sich nicht nachhaltig leisten kann. Wir müssen aufpassen, dass der Haushalt insgesamt nicht aus dem Ruder läuft und wir in der Lage sind, auf der einen Seite Kredite zu tilgen und trotzdem handlungsfähig zu bleiben.

Aber der Zoo darf sein Orang-Utan-Haus mit Krediten bauen?

Wir prüfen und diskutieren solche Überlegungen. In einer Konstellation aus Spenden, der Steigerung von Besucherzahlen und der Erhöhung der Eintrittspreise können wir es eventuell schaffen, dass der Zuschussbedarf für den Zoo auch bei einer Kreditfinanzierung des Neubaus gleich bleibt.

Eintrittserhöhungen? Worauf müssen sich die Dresdner in den nächsten Jahren einstellen?

Punktuelle Einnahmeerhöhungen sind Steuererhöhungen, die alle treffen würden, vorzuziehen. Im Übrigen muss bei der Gestaltung der Eintrittspreise dafür gesorgt werden, dass die einkommensschwachen Besucher sich den Eintritt leisten können. Wir haben sehr offen kommuniziert, dass unseren Planungen Einnahmesteigerungen zugrunde liegen. Das darf nicht vordergründig und emotional diskutiert werden. Gerade bei den Kita-Beiträgen beweist die große Nachfrage nach unseren Plätzen, dass die Eltern gerade nicht durch wirtschaftliche Erwägungen davon abgehalten werden, ihre Kinder in der Kita betreuen zu lassen. Niemand kann im Ernst behaupten, dass Kinder nicht in die Kita gehen können, weil sich die Eltern den Beitrag nicht leisten könnten. Wer wirklich bedürftig ist, bekommt die passende Ermäßigung.

Die Wahrheit kommt mit dem Doppelhaushalt 2021/2022

Der Stadtrat hat schon mal 500.000 Euro zusätzlich für die Kultur verteilt, weitere millionenschwere Anträge sind im Geschäftsgang. Bereitet Ihnen das Sorgenfalten?

Die Wahrheit kommt mit dem Doppelhaushalt 2021/2022. Da wird abgerechnet. Wenn wir keinen genehmigungsfähigen Haushalt hinbekommen, dann gibt es eine vorläufige Haushaltsführung. Das kann niemand wollen. In diesem Jahr muss das Ziel sein, alle Belastungen durch Corona mit Hilfen von Bund und Land so zu kompensieren, dass wir gut durchkommen. Das schaffen wir mit der Haushaltssperre. Es gibt aber auch zahlreiche Befreiungen von der Haushaltssperre, auch für die Kultur. Um es deutlich zu sagen: Ein Kahlschlag hätte bedeutet, Einrichtungen zu schließen und alle vollständig auf Kurzarbeit zu setzen. Genau das machen wir nicht. Wir stellen Mittel für Angebote unter Coronabedingungen zur Verfügung. Eingeplant war das nicht. Das erstreckt sich über alle städtischen Bereiche. Wir können Corona aber nicht ungeschehen machen. Wir können zum Beispiel einem Gastwirt oder einem Theater die Einnahmeausfälle nicht vollständig kompensieren.

Die Hürden für die Genehmigung von kommunalen Haushalten wurden doch abgebaut. Glauben Sie, Sie können mit diesem Argument den Stadtrat überzeugen?

Die Lockerungen gelten nur für 2020. Es mag sein, dass es auch in den kommenden Jahren gewisse Erleichterungen geben wird. Aber das ist nicht kalkulierbar und diese Lockerungen helfen nur dort, wo sie in der Sache vernünftig sind. Die Zahlen kann kein Gesetzgeber aus der Welt schaffen. Die müssen stimmen.

Von Thomas Baumann-Hartwig