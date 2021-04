Dresden

Es gibt günstigere Zeitpunkte für eine Dienstreise. Am Mittwoch bricht Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) nach St. Petersburg auf. Die Städtepartnerschaft zwischen Dresden und der russischen Metropole wird 60 Jahre alt, da muss sich ein Oberbürgermeister in der Partnerstadt sehen lassen. Begleitet wird Hilbert unter anderem von DMG-Geschäftsführerin Corinne Miseer, Wirtschaftsförderer Robert Franke – und CDU-Stadträtin Petra Nikolov.

Verschiebung der Mehrheitsverhältnisse kann Folgen haben

„Gerade in den Zeiten der Pandemie ist es wichtig, den Blick für unser Partnerstädte nicht zu verlieren und Freundschaft zu pflegen“, erklärte der OB. Allerdings: Die Dienstreise führt zu einer gravierenden Verschiebung der Mehrheitsverhältnisse im Stadtrat. Das kann durchaus Folgen haben, denn der Rat nimmt sich am Donnerstag und Freitag einer Vielzahl von Themen an – bei einigen Abstimmungen zählt jede Stimme.

Etwa beim Thema Außenwerbung. Grüne, CDU und FDP haben einen Antrag eingebracht, nach dem 800 Wartehäuschen ab 2023 erneuert werden sollen. Dieses Vorgehen ist höchst umstritten und die drei Fraktionen verfügen über exakt 34 Stimmen – wenn alle da sind. Das reicht nicht für neue Wartehäuschen. Die AfD könnte das Zünglein an der Waage sein, hat sich aber noch nicht entschieden, wie Fraktionssprecher Heiko Müller mitteilte.

Beim Fernsehturm dürften die Stimmen reichen

Beim Fernsehturm sind die Mehrheiten anders verteilt, hier haben sich Grüne und SPD deutlich gegen die Reaktivierung positioniert, während Hilbert als einer der größten Befürworter für das Vorhaben gilt. Er wird die Abstimmung per Livestream aus St. Petersburg verfolgen können. Da die Linken den Fernsehturm als Ikone der Ostmoderne interpretieren und für die Wiederbelebung sind, dürften die Abstimmungen pro Fernsehturm ausgehen.

Wohnbebauung Leutewitzer Park fliegt von der Tagesordnung

Eine andere hart umkämpfte Problematik ist dagegen von der Tagesordnung verschwunden: Die Frage der Wohnbebauung am Leutewitzer Park wird auf Wunsch des Vorhabenträgers nicht behandelt, hieß es am Dienstag aus der Stadtverwaltung. Hier sind Grüne, SPD und AfD gegen die Pläne des Investors, Wohngebäude in ein Waldstück zu setzen, während CDU, Linke, Freie Wähler und FDP dafür sind. Ein knappes Rennen, bei dem jede Stimme zählt – ohne Hilbert und Nikolov wird es nichts mit den Neubauten.

Der FDP schwimmen die Felle davon

Ohne die CDU-Stadträtin und den OB schwimmen auch FDP-Frontmann Holger Zastrow die Felle davon. Der Fraktionsvorsitzende hatte bei den Haushaltsverhandlungen 600.000 Euro Unterstützung für die Veranstalter von Großereignissen in den Etat transportiert. Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke) kürzte die Summe auf 495.000 Euro und wollte auch andere Akteure aus der Kulturszene mit dem Geld bedenken.

„Statt wie beschlossen Veranstaltungen zu ermöglichen, soll das Geld für allgemeine Aufgaben des Amtes für Kultur- und Denkmalschutz verwendet werden“, ärgert sich Holger Zastrow, während Linke-Stadträtin Anja Apel erklärte: „Die Verwaltung gibt sich große Mühe, die Belange aller Betroffenen zu betrachten und den Dresdnern sowie den Gästen der Stadt einen abwechslungsreichen kulturellen Sommer und Herbst zu ermöglichen. Den Vorschlag der FDP lehnen wir entschieden ab. Für mich sieht das nach einer einseitigen Begünstigung der Großveranstalter aus.“

Zastrow hat die Grünen arg verärgert

200.000 Euro bleiben für die Großveranstalter übrig, wenn die neue Mehrheit ohne Dirk Hilbert und Petra Nikolov mitspielt. Holger Zastrows FDP gehört zwar zu den fünf Fraktionen, die den Haushalt verabschiedet haben. Aber mit seiner strikten Haltung gegen die Erhöhung der Parkgebühren, die Teil des Haushaltspakets ist, hat Zastrow insbesondere die Grünen verärgert. „Es ist kein Automatismus, dass wir für im Haushalt verankerte Projekte der FDP stimmen“, kündigte Grünen-Finanzpolitiker Michael Schmelich schon mal an. Das hat Folgen, wenn dann auch noch die OB-Stimme fehlt.

Thomas Löser reist nicht mit

Grüne-Stadtrat Thomas Löser hatte sich im Februar für die Reise nach St. Petersburg beworben, seine Teilnahme aber abgesagt. „Ich halte es vor dem Hintergrund, dass die Politik derzeit von der Bevölkerung Kontaktbeschränkungen fordert und zur Vermeidung jeglicher Reisen aufruft, für nicht angemessen, eine Flugreise mit zahlreichen unvermeidbaren Kontakten anzutreten“, erklärte er den Grund.

Er habe die Rathausspitze gebeten, auf eine Verschiebung der Reise hinzuwirken – erfolglos. „Für mich sind der Austausch und die Gespräche wichtig – und nicht der formale Anlass einer Reise. Überdies hätte der OB dann auch die vornehmste Aufgabe eines Stadtoberhauptes selbst wahrnehmen können – die Leitung der Stadtratssitzung“, sagt der Grünen-Politiker.

Von Thomas Baumann-Hartwig