Deshalb geben drei Stadträte ihre Mandate für die Stadtbezirksbeiräte ab

Dresden

Gerade erst gewählt – nun schon wieder das Mandat zurückgegeben: Gleich vier Stadtbezirksbeiräte wollen kurz nach der Wahl hinwerfen. Darunter sind zwei Stadträtinnen und ein Stadtrat: Die Sozialdemokratin Kristin Sturm wurde mit 1834 Stimmen in den Stadtbezirksbeirat Loschwitz gewählt. Stadtratsmandat und Job seien aber mit dem Ehrenamt nicht vereinbar, begründete sie ihren Wunsch nach Ablösung – Henning Heuer soll für Sturm nachrücken.

Linke-Stadtvorsitzende Anne Holowenko errang neben ihrem Stadtratsmandat auch einen Sitz im Stadtbezirksbeirat Plauen, den sie nun an Tino Wehner abgeben will. Für die Grünen zog Robert Schlick in den gleichen Stadtbezirksbeirat ein, der frischgebackene Stadtrat will dieses Mandat abgeben. Die erste Ersatzperson Lisa Stein ist jedoch aus Plauen verzogen, so dass die zweite Ersatzperson Jens Georgi das Mandat für Stadtrat Schlick wahrnehmen soll.

Jürgen Felgener hat für die FDP ein Mandat im Stadtbezirksbeirat Plauen errungen, nach der Wahl aber festgestellt, dass er dieses aufgrund seines Alters und verstärkter gesundheitlicher Probleme nicht wahrnehmen kann. Auch hier soll die zweite Ersatzperson Sven Gärtner zum Zuge kommen, weil die erste Ersatzperson Antonio Kantchew-Haustein das Mandat aus beruflichen Gründen nicht annehmen will.

