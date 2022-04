Dresden

Manchmal zahlt sich Beharrlichkeit nicht aus: 2008 hätte ein Unternehmen der Landeshauptstadt Dresden 1,6 Millionen Euro Gewerbesteuer zahlen müssen. Das Unternehmen zahlte nicht, aber die Stadtverwaltung ließ nicht locker. Bis 2020 hielt das Rathaus trotz „ausbleibender Beitreibungserfolge“ und dem „Wegfall erfolgreicher Betreibungsaussichten“ an der Forderung fest. Da war aus Sicht des städtischen Rechnungsprüfungsamtes der Bearbeitungs- und Überwachungsaufwand zu hoch. Die Stadt hat gutes Geld schlechtem Geld hinterhergeworfen und hätte die Forderung mangels Erfolgsaussichten niederschlagen sollen, heißt es im Bericht der Rechnungsprüfer für das Jahr 2020, der jetzt vorliegt.

Eher eine kleine Größe in einem Haushalt, der mit einem Plus von 102,2 Millionen Euro abgeschlossen hat. Dennoch haben die unabhängigen Rechnungsprüfer nicht nur ein Haar in der Suppe gefunden. Größtes Problem aus Sicht von Herbert Gehring, Amtsleiter des Rechnungsprüfungsamtes: Dresden verfügt über eine zu hohe Liquidität. Dieses Problem hätten viele Menschen gerne, für die Stadt ist es aber ein wirkliches Problem: 332,3 Millionen Euro sogenannte „Auszahlungsreste“ liegen auf der hohen Kante.

Geparkte Gelder für die Königsbrücker und ähnliche Projekte

Dabei handelt es sich um Gelder, die für Investitionsvorhaben gebunden sind, die aus den unterschiedlichsten Gründen nicht in Angriff genommen werden können. Prominentestes Beispiel: die Königsbrücker Straße. Hier hat die Stadt mehr als 20 Millionen Euro Gelder geparkt, obwohl der Baubeginn noch immer in den Sternen steht. In Zeiten von hohen Zinsen kann Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD) immerhin Geld mit dem Geld verdienen.

Doch die Zinsen sind nicht hoch und die Inflation galoppiert. Deshalb verlieren die Millionen an Gegenwert, wenn sie auf der Bank liegen und nicht in neue Schulen, Straßen oder Brücken fließen. Insgesamt 411,8 Millionen Euro geistern ungenutzt bei der Landeshauptstadt herum. Viel zu viel, meint der Amtsleiter und fordert: „Die Ausgabenreste müssen abgebaut werden, damit die Liquidität sinkt.“ Sonst, so mahnt Gehring, besteht die Gefahr von Neben- oder Schattenhaushalten. Was mit einer transparenten Haushaltsführung nicht vereinbar wäre.

Dabei sei es relativ einfach, von dem dicken Polster wegzukommen, meint der Amtsleiter: „Man kann nur die Dinge voranbringen, für die eine entsprechende Planungstiefe vorhanden ist.“ Vielfach würden Vorhaben aber als Zeichen des kommunalpolitischen Willens mit viel Optimismus und Schätzwerten beschlossen. „Dann stellt sich heraus, dass die Arbeiten wegen eines unzureichenden Planungsstandes nicht zeitnah beginnen können und die Mittel auf die nächsten Jahre übertragen werden müssen.“ Zur Wahrheit und Klarheit eines Haushaltes gehöre es, nur die Dinge einzuplanen, die auch tatsächlich zeitnah gebaut werden könnten, mahnte Gehring.

Es hapert auch an der Effizienz innerhalb der Verwaltung

Der scheidende Amtsleiter – er lässt sich in den Ruhestand versetzen – moniert auch ein fehlendes Risikomanagement bei Investitionsvorhaben. Es fehle ein Frühwarnsystem für Fälle, in denen die geplanten Kosten deutlich überschritten werden. Auch ein zentrales Vertrags- und Prozessmanagement könnten die Geldströme in der Verwaltung besser ordnen und mehr Transparenz ermöglichen.

Heftig kritisierte der Amtsleiter eine aus seiner Sicht fehlende IT- und Digitalisierungsstrategie. Nach wie vor fehle es an kurz-, mittel- und langfristigen Zielen, die abrechenbar seien und aufzeigen würden, wie mit modernen Technologien die Effektivität und Effizienz der Verwaltung steigen könne.

Schließlich, so Gehring, müsse bei einem jährlichen Investitionsvolumen von einer Viertelmilliarde Euro die Zusammenarbeit der Ämter verbessert werden. Dresden brauche eine leistungsfähige Baurevision und könne damit im neuen Amt für Schulen beginnen, das ja auch für den Schulhausbau verantwortlich sein solle.

Trotz aller Kritik bescheinigte Gehring dem Finanzbürgermeister und der Belegschaft der Kämmerei eine geordnete Haushaltsführung, wofür sich Lames artig bedankte. „Wir ziehen in vielen Punkten an einem Strick, und zwar am gleichen Ende.“ Er spüre einen großen Willen in der Verwaltung, die Herausforderungen zu bewältigen. Die gegenwärtig hießen, einen ausgeglichenen Haushalt 2023/2024 unter den Bedingungen von Corona und Ukraine-Krieg zu erstellen.

