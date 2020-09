Dresden

Dass das 365-Euro-Ticket ein „verkehrspolitischer Irrweg“ ist, davon ist Susanne Krause überzeugt. Die verbilligte Jahreskarte sei kaum zu finanzieren und lasse die Fahrgastzahlen in Dresden nur um 2,5 Prozent ansteigen, hatte eine Expertenanhörung in der vergangenen Woche ergeben. „Es gibt aber Vorschläge, die uns besser und einfacher finanzierbar erscheinen als das 365-Euro-Ticket“, sagt die mobilitätspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion. Zu finden sind sie in einem Strategiepapier ihrer Fraktion, das die Grünen jetzt schrittweise umsetzen wollen.

Die meisten Vorschläge richten sich an die DVB

Das mit „ÖPNV-Offensive für Dresden“ überschriebene Papier besteht aus zwei Hälften. Im ersten Teil werden langfristige Ziele formuliert, etwa den Anteil aller in Dresden mit Bus und Bahn zurückgelegten Wege von derzeit 22 Prozent bis 2030 auf 30 Prozent anzuheben. Außerdem finden sich dort ein Bekenntnis zur aktuell diskutierten Anhebung der Parkgebühren und ein Abgesang auf das 365-Euro-Ticket, das im Kommunalwahlkampf 2019 eine Forderung von Linken und CDU war.

Anzeige

Die meisten Vorschläge richten sich an die DVB, weil der Stadtrat auf die Stadttochter direkten Einfluss ausüben kann. „Wir wollen gemeinsam mit den Dresdner Verkehrsbetrieben vorgehen“, sagt Susanne Krause. Deshalb finden sich im Grünen-Strategiepapier viele Punkte wieder, die auch die DVB in ihrem Konzept für einen wachsenden Nahverkehr stehen haben, etwa den dringend nötigen Streckenausbau zwischen Plauen und Johannstadt.

Weitere DNN+ Artikel

Kurzfristig, das heißt bis spätestens 2024, sollen Takte auf stark genutzten Linien verdichtet werden, wofür allerdings mehr Fahrzeuge und Fahrpersonal nötig seien, wie die Stadträtin einräumt. Ebenso sollen neue Quartiersbusse etabliert werden. Dass das Geld kostet, ist Susanne Krause bewusst. Die DVB rechnen damit, dass der Zuschussbedarf von derzeit knapp 40 Millionen Euro bis 2024 auf 55 Millionen Euro im Jahr ansteigt. „Wir fordern eine solide Finanzierung des ÖPNV“, sagt sie. Eine Diskussion über verbilligte Tickets sei auch deshalb nicht angebracht.

Bildungs-, Job- und Kombi-Tickets für Veranstaltungen

Dennoch schlagen auch die Grünen in diese Kerbe, wobei sie allerdings nicht das Jahresticket, sondern Fahrkarten für bestimmte Gruppen im Blick haben. Am weitesten sei die Debatte über das Bildungsticket, das nach einen Vorschlag der Grünen 15 Euro im Monat kosten und Fahrten für Schüler, Auszubildende und Freiwilligendienstleistende ermöglichen soll. Die Dresdner Grünen haben dazu schon eine Initiative im Kommunalwahlkampf 2019 vorgestellt, dann aber noch eine landesweite Lösung abgewartet. Da diese in diesem Jahr nicht mehr kommen werde, sei es an der Zeit, „dass Dresden vorangeht“, wie Susanne Krause sagt. Eine entsprechende Vorlage will sie bald in den Stadtrat einbringen.

Als nächstes wolle sie dann die Forderung angehen, dass alle Veranstaltungen in städtischen Räumen oder mit städtischer Beteiligung ein Kombi-Ticket anbieten. Dabei dient die Eintrittskarte als Fahrkarte für den ÖPNV, ist dafür aber auch meist etwa einen Euro teurer. „Das ist ein super Angebot“, findet Susanne Krause. Und auch eine Ausweitung des Jobtickets steht auf der Liste ganz oben. Dabei übernehmen DVB zehn und der Arbeitgeber wenigstens weitere zehn Prozent der Kosten für eine Jahreskarte. Angeboten wird es aber nur für Unternehmen mit wenigstens 30 Abnehmern – die Grünen wollen, dass auch kleinere Unternehmen mitmachen können. Außerdem im Konzept: Eine Verbilligung der 9-Uhr-Monatskarte, um Verkehrsspitzen abzuflachen, eine günstigere Familientageskarte und ein Gästeticket für Touristen. „Darüber müssen wir aber noch mit den DVB reden“, sagt Susanne Krause.

Von Uwe Hofmann