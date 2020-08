Dresden

Die CDU will Pflegediensten und Handwerkern das Parken erleichtern. Dafür haben die Christdemokraten zwei Anträge in den Stadtrat eingebracht, die für beide Berufsgruppen Ausnahmen vorsehen. So sollen sie im Halteverbot, in Anwohnerparkzonen, auf Gehwegen, in verkehrsberuhigten Bereichen, in Fußgängerzonen während der Lieferzeit und auf kostenpflichtigen Parkplätzen ohne zu bezahlen parken können. Nur im Falle des Handwerkerparkens gibt es jedoch einen konkreten Vorschlag dazu von der CDU.

Parken unter Zeitdruck

Grund dafür ist, dass es schon jetzt „Parkerleichterungen bei Reparaturdienstleistungen“ gibt, wie es im Verwaltungsdeutsch heißt. Reparaturdienste bekommen dabei ein Couponheft, das zwischen 15 und 30 Euro kostet. Die CDU hält das jedoch für zu umständlich und schlägt Handwerkerparkausweise vor, die gegen Gebühr (39 bis 200 Euro) für drei bis 24 Monate gelten sollen. Sie sollen für Werkstattwagen, Kundendienstautos und Lieferfahrzeuge gelten.

Im Fall der Pflegedienste gibt es noch keine Couponregelung. Deshalb fordert die CDU OB Dirk Hilbert ( FDP) auf, bis Ende des Jahres einen Vorschlag dafür zu erarbeiten, wie Pflegedienste, aufsuchende Sozialdienste und Hilfsmittelversorger einfacher parken können. Wesentlicher Bestandteil des Antrags ist es auch, dass der OB das Gespräch mit großen Dresdnern Wohnanbietern sucht. Denn insbesondere in Wohngegenden haben es die oft unter Zeitdruck stehenden Pflegedienste schwer, Parkplätze zu finden.

Von uh