Dresden

In zwei Dresdner Stadtteilen erhalten die Grundschulen neue Turnhallen. Das hat der Stadtrat jetzt beschlossen. Für 7,7 Millionen Euro soll an der Friedrich-Wolf-Grundschule in Langbrück eine neue Zweifeldsporthalle entstehen, die auch dem Vereinssport zugute kommt. Die Arbeiten sollen 2024 abgeschlossen sein.

In Hellerau ist eine Einfeld-Turnhalle als Neubau für die 85. Grundschule vorgesehen. Der gegenwärtige Altbau aus DDR-Zeiten ist „sehr verschlissen“. Der Bau wird der Turnhalle an der 102. Grundschule in Johannstadt sehr ähnlich sehen, weil der Entwurf für die 85. als „Wiederverwertungsprojekt“ geplant ist. Das spart Kosten, die von der Stadt einschließlich Außenanlagen und Abriss der alten Halle auf rund 5,4 Millionen Euro beziffert werden. Ende 2023 soll nach bisherigen Plänen alles fertig sein.

Freude über Neubauten

Stadträtin Silvana Wendt (CDU) begrüßte die Beschlüsse: „Ich freue mich, dass die 85. Grundschule endlich saniert wird.“ Die Schule werde gebraucht. Die Schülerzahlen stiegen seit Jahren im Dresdner Norden. Auch der nun beschlossene Ersatzneubau der Zweifeldsporthalle sei das Ergebnis intensiver und langwieriger Prozesse. Der Ortschaftsrat Langebrück habe sich hier seit Jahren sehr engagiert.

Im Stadtrat gingen die Beschlüsse einstimmig über Bühne. Doch in die Freude mischten sich Misstöne. Das lag nicht zuletzt an einer Erklärung von Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD), der auch für den Sport zuständig ist.

Die Landeshauptstadt Dresden erhält aus dem Bundesförderprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in Sport, Jugend und Kultur 2,8 Millionen Euro für den Ersatzneubau in Langebrück. Das sei für Dresden sind „eine willkommene Hilfe angesichts unserer hohen Investitionsverpflichtungen“.

Die 85. Grundschule in Dresden-Hellerau wird ernergetisch saniert und erhält eine neue Turnhalle, die den Dresdnern bekannt vorkommen könnte. (Sie entspricht dem Projekt an der 102. Grundschule in Johannstadt.)

Bundesgeld für Langebrück statt Ostrapark

Das Bundesprogramm sei im September 2020 mit einem Volumen von insgesamt 600 Millionen Euro aufgelegt worden. Bundesweit sollen damit Projekte gefördert werden, welche „eine außerordentliche regionale und überregionale Bedeutung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die soziale Integration in der Kommune beziehungsweise der Stadtentwicklungspolitik vorweisen“.

Aufgrund der Vielzahl der bundesweiten Anträge, so hieß es in der Erklärung weiter, sei das Programm mehrfach überzeichnet gewesen, so dass für die Landeshauptstadt Dresden nur ein Objekt Berücksichtigung finden konnte. Die von der Stadt mit erster Priorität beantragte Förderung des Sportparks Ostra – das Heinz-Steyer-Stadion – sei zurückgestellt worden, weil der Auftrag bereits erteilt wurde und damit die Förderfähigkeit aus Sicht des Bundes nicht mehr gewährleistet gewesen sei. Doch was hier so nüchtern daher kommt, legte die Lunte an einen Streit, der sich nun um die Mittelvergabe unter Stadträten entspann. Langebrück stand auf der Antragsliste der Stadt für den Bund auf Platz zwei und rückte nach dem Ausfall des Ostraparks auf.

Innenperspektive des Heinz-Steyer-Stadions. Quelle: Dresdner Neueste Nachrichten

Streit zwischen SPD und CDU

Dana Frohwieser von der SPD wunderte sich, dass der Ostrapark von der Liste des Bundes plötzlich verschwunden sei und dafür Langebrück zum Zuge kam. „Aus den Antragsbedingungen ist nicht ersichtlich gewesen, dass ein Vertragsabschluss die Förderung ausschließt“, fügte sie hinzu. Und man muss wohl berücksichtigen, dass der Ortsvorsteher in Langebrück der Fraktionschef der CDU im Landtag, Christian Hartmann, ist, um das besondere Spannungsverhältnis zu illustrieren.

Mattias Dietze, Bildungspolitiker der CDU, erklärte dagegen, es habe keine Konkurrenz zwischen den Projekten gegeben. Beide seien beantragt worden. Der Geschäftsbereich des Sportbürgermeisters müsse sich fragen, wie es passieren konnte, dass beim Ostrapark gegen die Fördervoraussetzungen verstoßen wurde. Schon gar nicht gehe die Förderung in Langebrück zulasten von Sportvereinen in der Stadt.

Von Ingolf Pleil