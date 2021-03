Dresden

Das Villengebiet Trachau bekommt eine Erhaltungssatzung. Zumindest, wenn es nach dem Willen des Stadtbezirksbeirats Pieschen geht, der einer solchen Satzung mehrheitlich zugestimmt hat. Sie soll das Gebiet mit seiner charakteristischen offenen Bebauung erhalten, indem dort zum Beispiel der Abriss oder Umbau eines Hauses erst nach Zustimmung der Bauaufsicht möglich ist.

Es ist jedoch fraglich, ob die Satzung wirklich beschlossen wird, weil der Stadtrat Ende des Monats noch darüber beschließen muss. Er ist dafür bekannt, sich über die Voten der Stadtbezirke hinwegzusetzen und weist andere Stimmenverhältnisse auf als der Stadtbezirksbeirat Pieschen.

Das Eckgebäude Wilder-Mann-Straße 44 ist nach wie vor vom Abriss bedroht

Stein des Anstoßes für die Satzung ist der geplante Abriss des Eckhauses an der Wilder-Mann-Straße 44, der im vergangenen Jahr für einen Aufschrei gesorgt hat. Grünen-Stadtrat Thomas Löser sammelte über eine Petition mehr als 2000 Stimmen gegen den Ersatz des Gebäudes durch einen modernen Zweckbau. Gemeinsam mit anderen schob er die Aufstellung der Erhaltungssatzung an, die der Stadtrat mit großer Mehrheit beschloss. Der Beschluss bedeutete gleichzeitig, dass der bereits genehmigte Abriss des nicht denkmalgeschützten Hauses für ein Jahr aufgeschoben ist, damit das Stadtplanungsamt an einer Satzung arbeiten kann. Jetzt ist diese fertig und nun gehen die Unterstützter insbesondere aus dem konservativen Lager dem Projekt von der Fahne.

Ihm greife die Satzung zu sehr in die Baufreiheit der Eigentümer im Gebiet ein, begründete CDU-Beirat Christoph Böhm seine Ablehnung. Er halte es für überzogen, Trachau eine Erhaltungssatzung überzustülpen, nur damit der Abriss eines einzigen Hauses verhindert werden könne. „Alle anderen Gebäude im Gebiet sind saniert – da droht kein Abriss“, sagt er. Freilich auch kein Umbau, der mit Erhaltungssatzung ebenso genehmigungspflichtig wäre. „Aber diese Satzung gilt auch in 20 oder 40 Jahren noch, wenn die Eigentümer im Gebiet das vielleicht ganz anders sehen“, sagt er. Der Einbau einer Dachterrasse zum Beispiel sei durch die Bestimmungen der Satzung nicht mehr möglich.

CDU, AfD und FDP stimmen gemeinsam gegen den Schutz fürs Villengebiet

Dresden habe das gute Recht, alles für den Erhalt schützenswerter Bebauung zu tun, findet dagegen Thomas Sawatzki. „Das tut die Stadt seit Jahrhunderten, deswegen ist sie auch so schön“, sagt der Grünen-Beirat, der in dem Gebiet aufgewachsen ist. Besitz sei eben auch Verantwortung.

Versöhnlicher formuliert es Stadtrat Martin Schulte-Wissermann (Piraten). Alle Eigentümer im Gebiet hätten etwas von einer Erhaltungssatzung, weil diese das Gesamtensemble schütze. Dieser Argumentation folgten bei der Abstimmung vor allem Beiräte der Grünen, Linken und SPD, die im Stadtbezirksbeirat die Mehrheit haben. Gegen die Satzung stimmten Beiräte der CDU, AfD und FDP.

28 Gebiete mit Erhaltungssatzungen gibt es derzeit in Dresden, heißt es aus dem Stadtplanungsamt. In ihnen hat es 2020 insgesamt 60 Anträge von Eigentümern gegeben, von denen drei abgelehnt wurden. Dabei habe es sich jeweils um geplante Abrisse gehandelt – offenbar eine auch für die letzten Jahre repräsentative Statistik. Strittig sind laut Stadtplanungsamt allein Anträge auf Abbruch. Etwa zehn Prozent der Bauvorhaben in den Satzungsgebieten gehen ohne Genehmigungsverfahren vonstatten. Das sind insbesondere Bauanträge für Carports oder dergleichen, die entgegen anders lautender Behauptungen in Stadtratskreisen laut Stadtplanungsamt nicht unter die Bestimmungen der Erhaltungssatzung fallen.

Erhaltungssatzung erfasst vor allem Bereiche mit Gebäuden ohne Denkmalschutz

In Trachau soll die Gestaltungssatzung bei Neubau, Abriss, Umnutzung oder Umbau greifen. Ein Umbau, der sich nur auf das Gebäudeinnere begrenzt, ist davon ausdrücklich ausgeschlossen. Ansonsten gelten Vorschriften zum Beispiel für Traufhöhen oder die Gestaltung der Vorgärten, die aus dem Gebiet abgeleitet sind. Das schließt im wesentlichen den Bereich zwischen Böttgerstraße, Schützenhof- und Döbelner Straße, Kopernikusstraße sowie Weixdorfer und Bolivarstraße beiderseits der Großenhainer Straße ein.

Dabei sind die sogenannte Kriegersiedlung an der Böttgerstraße genauso ausgenommen wie die Gartenheimsiedlungen Trachau I und Trachau II, die als Gebiete schon Denkmalschutz genießen. Ebenso hat das Stadtplanungsamt abweichend vom Aufstellungsbeschluss die Bebauung oberhalb von Döbelner und Schützenhofstraße aus dem Gebiet genommen, weil die Gebäude an der dortigen Hanglage einen anderen Charakter als im Gründerzeitgebiet Trachau haben. Viele Gebäude dort genießen zudem Denkmalschutz – anders als im Villengebiet Trachau.

Von Uwe Hofmann