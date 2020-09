Dresden

Am 24. September wählt der Stadtrat einen Nachfolger für Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ( Bündnis 90/Die Grünen), der am 1. Oktober sein neues Amt als Klimaschutzbürgermeister in Heidelberg antritt. Die Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, CDU, Linke und SPD hatten bereits im Februar die sieben Bürgermeisterämter unter sich verteilt. Die Grünen haben sich das Vorschlagsrecht für den Baubürgermeister gesichert und den Bundestagsabgeordneten Stephan Kühn nominiert.

Stephan Kühn ist der Wunschkandidat der Grünen. Quelle: Dietrich Flechtner

Anzeige

Da kommt eine Ankündigung des Vertragspartners „ Die Linke“ überraschend: Die Linken wollen sich im Vorfeld der Wahl auch mit einem weiteren Bewerber befassen: Piraten-Stadtrat Martin Schulte-Wissermann hat seine Bewerbung angekündigt und wird sich am Mittwoch in der Linke-Fraktion vorstellen. Schulte-Wissermann ist dort kein Unbekannter: 2014 bis 2019 war er Mitglied der Fraktion „ Die Linke“.

Weitere DNN+ Artikel

Stadtrat muss Bewerber vorschlagen

Am nächsten Dienstag möchten die Linken dann auch mit dem Grünen Stephan Kühn ins Gespräch kommen. „Wir wollen uns mit den Bewerbern über deren Vorstellungen, Ideen und Konzepte für die künftige Entwicklung der Stadt Dresden austauschen. Zudem legen wir Wert auf eine vernünftige und sachorientierte Zusammenarbeit zwischen dem Stadtrat und den Beigeordneten“, erklärte Linke-Fraktionsvorsitzender André Schollbach.

Weiterlesen: Das will Stephan Kühn als Dresdens Baubürgermeister erreichen

Die Grünen-Stadtratsfraktion hatte viel Kritik einstecken müssen, weil Kühn zum Vorzugskandidaten gekürt worden war, noch ehe der Stadtrat die Ausschreibung der Stelle des Baubürgermeisters beschlossen hatte. Auf die Ausschreibung hin hatten sich nur noch sieben Frauen und Männer um die Stelle des Baubürgermeisters beworben, teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage mit.

Martin Schulte-Wissermann wird von Max Aschenbach vorgeschlagen. Quelle: PR

Es können sich für das Amt nur Bewerber zur Wahl stellen, die aus den Reihen des Stadtrats vorgeschlagen werden. Die Grünen haben dafür ihren Bewerber Stephan Kühn nominiert. Schulte-Wissermann wird vom fraktionslosen Stadtrat Maximilian Aschenbach (Die Partei) vorgeschlagen, hieß es in einer Ankündigung.

Von Thomas Baumann-Hartwig