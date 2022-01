Donnerstag: Dresden erwartet einen Stadtrat der Superlative

Dresden

47 Tagesordnungspunkte, zwei aktuelle Stunden, fünf angemeldete Kundgebungen und zwei Pausen – Dresden erwartet mitten in der Omikron-Welle einen Stadtrat der Superlative. Die Tagesordnung ist fünf Seiten lang, obwohl die Kommunen gehalten sind, in der Pandemie möglichst nur unaufschiebbare Beschlussvorlagen in den Gremien zur Abstimmung zu bringen.

Dresden ist anders und so wird über „Attraktivität von Bus und Bahn in Dresden nachhaltig sichern“ und „Solidarität und Barmherzigkeit – Aktiv gegen Obdachlosigkeit in Dresden“ ohne nachvollziehbaren aktuellen Anlass debattiert. Acht Fraktionen mal fünf Minuten Redezeit plus Pausen, da sind mal locker zwei Stunden weg.

Proteste gegen Änderungen am Baulandmodell

Die Stadtverwaltung hat zudem einfach alles an Anträgen und Vorlagen auf die Tagesordnung gepackt, was sich noch im Regal befand – möglicherweise ziehen Fraktionen den einen oder anderen Antrag zurück.

Einige Vorlagen bergen politischen Sprengstoff, der zu Kundgebungen führt. Das Bündnis „Mietenwahnsinn stoppen“ will gegen Änderungen am Kooperativen Baulandmodell zur Messe ziehen. CDU, FDP, Grüne und SPD haben sich darauf geeinigt, dass Investoren erst ab der 101. Wohnung eines Vorhabens 30 Prozent Sozialwohnungen errichten müssen und nicht immer 30 Prozent unabhängig von der Größe des Projektes.

Bei der Petition „Dresden soll ein sicherer Hafen werden“ werden sich Unterstützer der Initiative „Seebrücke Dresden“ zeigen. Das Thema stand bereits mehrfach auf der Tagesordnung des Stadtrats, nun wird wieder über Asylpolitik debattiert und die Frage, ob Dresden sich bereiterklären sollte, zusätzlich Asylbewerber aufzunehmen.

Entscheidung zum Wohngebiet am Leutewitzer Park?

Die Frage, ob am Leutewitzer Park ein weiterer Wohnpark entstehen darf, bringt eine Bürgerinitiative auf die Beine, die für den Erhalt des Waldstücks kämpft, auf dem die Wohngebäude gebaut werden sollen. Die Thematik wanderte regelmäßig zwischen Stadtbezirksbeirat Cotta, Bauausschuss und Stadtrat hin und her, jetzt könnte eine Entscheidung fallen.

Gegner der Impfpflicht zeigen sich

Legalisierung von Cannabis, Stromsperren verhindern oder Schluss mit dem Genderwahn lauten die Überschriften über anderen Anträgen, die wohl aus Zeitgründen eher nicht aufgerufen werden. Draußen vor der Tür werden auch Gegner der Impfpflicht für Pflegeberufe vertreten sein und eine Einzelperson will Fragebögen an die Stadträte verteilen.

Möglicherweise wird der Stadtrat noch weniger Zeit für Debatten haben. Da alle im Saal FFP-2-Masken tragen müssen, soll es mehrere Pausen geben. So empfiehlt es die Gesetzliche Unfallversicherung, alle 100 Minuten ist eine Pause geplant. Also von 17.40 Uhr bis 18.10 Uhr und 19.50 Uhr bis 20.20 Uhr. Weniger Zeit und mehr Themen, wie die Rechnung aufgehen soll, ist noch unklar.

Von Thomas Baumann-Hartwig