Dirk Hilbert im Sommerinterview: Was bringt die Zukunft für Dresden?

Ein Jahr vor der Oberbürgermeisterwahl zieht Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) Bilanz. Und blickt in die Zukunft: Dresden, so seine These, wird einen anhaltenden Boom erleben als Zentrum der europäischen Halbleiterindustrie.

Frage: Das letzte Jahr Ihrer Amtszeit läuft. Wann starten Sie in den Wahlkampf für die zweite Amtszeit?

Dirk Hilbert: Da gibt es nichts Neues zu sagen. Ich werde mich Anfang 2022 äußern. Zwei Kriterien spielen für mich eine Rolle. Habe ich noch die Innovationskraft, die Stadt weiterzuentwickeln? Und: Habe ich noch das Gefühl, dass meine Stimme bei den Dresdnern gehört wird?

„Ich richte meine Arbeit nicht nach Wahlperioden aus“

Okay, ich versuche es anders. Sie haben Themenschwerpunkte definiert, an denen Sie sich länger abarbeiten werden als ein Jahr. Lässt sich daraus schlussfolgern, dass Sie weitermachen?

Netter Versuch. Aber ich richte meine Arbeit nicht nach Wahlperioden aus. Dresden ist meine Heimatstadt und ich will etwas für Dresden bewegen. Es wird ja schon seit Jahren behauptet, dass ich mich im Wahlkampf befinde. Wenn das heißt, etwas Vernünftiges für die Stadt zu tun, dann stimmt das.

Angesichts der Konfliktlinien im Stadtrat: Wie hart wird der OB-Wahlkampf?

Ich hoffe sehr, dass es vor allem darum geht, wer die besten Voraussetzungen mitbringt, die Stadt zu führen. Der Oberbürgermeister ist Manager der Verwaltung mit 7000 Beschäftigten und in den Unternehmen des städtischen Konzerns arbeiten noch einmal so viele Menschen. Gleichzeitig ist er der politische Repräsentant der Stadt. Beide Funktionen müssen sinnvoll ausgefüllt werden. Dresden hat einfach sensationelle Voraussetzungen als Stadt der Wissenschaften und Kultur. Es sollte im Wahlkampf um die besten politischen Lösungen gehen und nicht darum, das eigene Ego zu profilieren.

Einige Stadtratssitzungen unter ihrer Leitung sind – nett formuliert – etwas aus dem Ruder gelaufen. Wie wollen Sie für mehr Anstand und Respekt in der Kommunalpolitik sorgen?

Ich finde die Initiative der 15 Stadträtinnen sehr gut, die sich für ein besseres Miteinander im Rat stark machen wollen. Wir haben uns dazu schon mehrmals ausgetauscht. Wir haben gemeinsam einen Vorschlag erarbeitet, über welche Themen wir reden wollen. Dazu gehört zum Beispiel, wie sich der persönliche Austausch zwischen den Räten verbessern lässt. Aber auch Fragen, wie sich Beruf, Familie und Mandat besser vereinen lassen. Jetzt würde ich mir wünschen, dass sich viele Mitglieder des Stadtrats an dem Prozess beteiligen. Ich halte es für eine ernste Situation, wenn Menschen jede freie Minute für ein Ehrenamt aufwenden und dann in der Gesellschaft dafür Bedauern oder sogar Verachtung erfahren. Das müssen wir ändern. Das geht nur, wenn wir zum Miteinander einladen.

Sie haben jüngst die Beigeordneten und Amtsleiter zur Klausur nach Cottbus zitiert. Was kann Dresden von Cottbus lernen?

Es ging weniger darum, etwas vom Tagungsort zu lernen. Sondern um einen Anknüpfungspunkt an die Thematik: Wie entwickeln wir die Stadtteile, die die größten sozialen Lasten für die Gesamtgemeinschaft tragen? Da ist Cottbus durchaus interessant. Den Horizont zu erweitern, kann ja nie schaden. Die gesamte Verwaltung muss sich dieser Thematik stellen. Das ist ein prioritäres Thema für die nächsten Jahre. Es darf nicht weitergehen mit den Segregationsbewegungen. Sonst bekommen wir Entwicklungen, die sich nicht mehr umkehren lassen. Das haben wir in vielen Formaten diskutiert und einen Köcher mit Ideen und Anregungen gefüllt, die es nun zu strukturieren und umzusetzen gilt.

„Wir werden Masterpläne für bestimmte Stadtteile erarbeiten“

Wer soll die Prozesse steuern?

Die Stadtbezirksamtsleiter erhalten als zentrale Koordinatoren die Federführung und berichten direkt an den Oberbürgermeister. Wir werden Masterpläne für bestimmte Stadtteile erarbeiten und beginnen mit dem Pilotprojekt Prohlis. Der Projektplan soll bis zu den Herbstferien fertig sein.

Ist das Kind nicht schon zu tief in den Brunnen gefallen in Stadtteilen wie Prohlis oder Gorbitz?

Wir wollen eine bessere Verteilung der Sozialwohnungen über das Stadtgebiet erreichen. Wir dürfen keine zu hohe Konzentration in kleinen räumlichen Umgriffen haben. Und wir müssen Anreize für die Dresdner schaffen, in Stadtteile wie Prohlis oder Gorbitz zu kommen. Das neue Schwimmbad Prohlis kann ein Magnet sein. Ich befürworte auch die Entwicklung des Kaufparks Nickern, das wertet den Stadtteil auf. Wir wollen in Prohlis den Neubau für das Berufsschulzentrum Elektrotechnik errichten. Wir brauchen Leuchturmprojekte, weil es wichtig ist, aus anderen Stadtteilen nach Prohlis zu kommen und festzustellen: Das ist doch ein attraktives Umfeld und besser als das beschädigte Image.

Blick in den Kaufpark Nickern. Das alte Einkaufszentrum soll abgerissen und neu errichtet werden. Quelle: Daniel Förster

Auf welche Akteure in den Stadtteilen setzen Sie?

Wir wollen bestehende Vereinsstrukturen stärken und neue Strukturen beim Aufbau unterstützen und mit Leben erfüllen. Der Organisiertheitsgrad in Vereinen und Initiativen ist in den Stadtteilen nicht so hoch ausgeprägt wie in anderen Bereichen der Stadt. Starke Vereinsstrukturen können aber eine Menge bewegen. Sie schaffen Identifikation mit dem Stadtteil, Stolz auf das Wohnumfeld.

Was ist in der Vergangenheit eigentlich in Gorbitz und Prohlis schiefgelaufen? Und waren die Fehler vermeidbar?

Die Belegwohnungen für die Flüchtlinge gab es nun mal in diesen Stadtteilen. Andere Akteure auf dem Wohnungsmarkt haben sich an der Unterbringung der Menschen nicht beteiligt. Das war für die Durchmischung der Stadtteile kontraproduktiv. An diese Thematik müssen wir ran. Aber auch Vonovia stellt sich der Herausforderung und engagiert sich für ein attraktives Wohnumfeld.

„Es gibt menschenfeindliche Positionen“

Sie wollen sich für die deutsch-jüdische Zusammenarbeit engagieren. Welchen Stellenwert haben antisemitische Positionen in Dresden? Wie begegnen Sie Antisemitismus?

Es gibt menschenfeindliche Positionen, ob es sich dabei um Antisemitismus handelt, Ausländerfeindlichkeit, Rassismus oder Ablehnung von Minderheiten. Dagegen muss man grundsätzlich aufstehen. Die Frage ist ja, wie es aus den goldenen Zwanzigern in die Dreißiger übergehen konnte. Warum haben unsere Großeltern nicht aufbegehrt? Wenn man sieht, wie dieser Prozess ein Stück weit schleichend passiert ist, dann gilt es jetzt aufzurütteln.

Am 9. November steckten wir mitten in der Pandemie und haben ein Gedenken im kleineren Rahmen mit der jüdischen Gemeinde abgestimmt. Es war ein Montag, Pegida hatte eine Demonstration angemeldet, versammlungsrechtlich war das nicht zu lösen. Aber die Frage ist, ob wir gegenüber dem historischen Datum sensibel sind. Ob die Bürgerschaft aufsteht. Es geht nicht nur um ein Datum, sondern um Sensibilität in der Stadtgesellschaft. Wir haben Akteure in eine Arbeitsgemeinschaft eingeladen, weil wir die Unterstützung jüdischen Lebens in Dresden als unsere Aufgabe ansehen. Wir müssen immer daran erinnern, welchen großen intellektuellen Verlust diese Stadtgesellschaft mit der Vertreibung der Juden erlitten hat. Aus dieser Geschichte gilt es zu lernen und eine breite gesellschaftliche Bewegung zu etablieren.

Hat Corona die Spaltung der Stadtgesellschaft vertieft? Ist eine neue Kluft zwischen Menschen, die Corona ernst nehmen und Coronaleugnern entstanden?

Ich sehe nicht, dass Corona die gesellschaftlichen Herausforderungen vergrößert hat. Die Beschränkungen haben uns aber an die Grenzen der Belastbarkeit geführt. Wir Menschen sind ja soziale Wesen. Das Hochwasser war eine andere Katastrophe. Da haben wir zusammengestanden und uns gegenseitig geholfen. Corona heißt, auf Abstand zu gehen, Nähe nicht zuzulassen, Kontakte zu meiden. Man muss ja erst wieder lernen, sich die Hand zu geben.

Natürlich führt das zu Diskussionen, ob jede Maßnahme sinnvoll ist. Im internationalen Kontext gesehen wurde in Deutschland viel Unterstützung gewährt. Aber es ist sehr bitter, wenn man ohne Perspektive zu Hause sitzen muss oder das Lebenswerk völlig unverschuldet zerstört wird. Das bringt eine kritische Auseinandersetzung über die Auflagen mit sich.

Corona hat die Gesellschaft nicht weiter auseinandergetrieben, aber auch nicht weiter vereint. Ich beobachte aus meiner Perspektive eine immer stärkere Individualisierung. Frei nach dem Motto: Wenn meine Wünsche nicht erfüllt werden, dann ist gleich alles schlecht. Wir haben zum Teil Wohlstandsprobleme, können in vielen Bereichen deutliche Akzentuierungen setzen und das auch noch für selbstverständlich hinnehmen.

Wenn ich nur an den Bereich Schule denke, was wir da alles investiert haben, und von den Kitas spricht schon gar niemand mehr. Unsere Problemlage ist auf einem sehr hohen Aggregationsniveau. Jeder tut gut daran, hin und wieder andere Perspektiven einzunehmen und sich selbst zu hinterfragen.

Corona hat die Wirtschaft in eine tiefe Krise gestürzt. Dresden boomt trotzdem. Woran liegt das?

Es gibt Bereiche, die Corona hart getroffen hat. Einige wie der Tourismus hatten ein Strohfeuer bis zum Herbst 2020. Einige andere Bereiche haben seit anderthalb Jahren faktisch ein Berufsverbot, das ist schon dramatisch. Aber dort, wo in Dresden im Wesentlichen die Wertschöpfung stattfindet, im Handwerk, in den innovativen Industrien, im Dienstleistungsbereich, da gab es fast durchgehend volle Beschäftigung.

In Teilbereichen erleben wir einen unheimlichen Boom. Wir haben weder auf dem Arbeitsmarkt noch bei der Gewerbesteuer einen dramatischen Einbruch. Die Verluste von 2020 haben Bund und Land ausgeglichen. Diese Hilfen wird es 2021 nicht geben, wahrscheinlich so nie wieder. Der Boom wird aber anhalten, da braucht man nicht viel Fantasie. Halbleiter sind knapp, Bänder stehen still, Autos können nicht gebaut werden. Dass sich da für Europas größten Halbleiter-Standort Chancen ergeben, liegt auf der Hand.

„Wir müssen darüber nachdenken, wo die Trends übermorgen hingehen“

Das fällt aber nicht vom Himmel. Das Netzwerk Silicon Saxony wird jetzt 20 Jahre alt. Ein solches Ökosystem gibt es in Europa kein zweites Mal, eine so enge Vernetzung der Akteure. Hinzu kommen eine exzellente Wissenschaftslandschaft und ein hohes Potenzial an Fachkräften.

Andere Industrien haben sich deutlich gewandelt. Bei Automotive geht es nicht mehr um Getriebemechanik, sondern um Batterie, Elektronik, Automatisierung, Softwaresteuerung. Autos sind fahrende Computer. Vielleicht erschließt sich jetzt, was wir in der Wirtschaftsförderung getrieben haben. Es geht nicht darum, den Status quo zu denken. Wir müssen darüber nachdenken, wo die Trends übermorgen hingehen. Wie vernetzen wir die Kompetenzen am Standort, wer sind die Akteure, wie können wir gemeinsame Strategien entwickeln? Wenn wir uns mit dem Bewährten zufriedengeben, werden wir nicht erfolgreich sein.

Das gilt auch für die Innenstadt. Wir können nicht mit den Ideen von gestern die Zukunft gestalten. Wir müssen deutlich weiter darüber hinaus denken, wie bei der Frage, wie die Zukunft in der Gläsernen Manufaktur ohne Phaeton aussieht. Der Erfolg gibt uns recht.

Apropos Erfolg. Wieso tauchen plötzlich 109 Millionen Euro im Haushalt auf?

Weil alle ordentlich zusammenarbeiten. Es war ein Meilenstein, dass wir pünktlich im Dezember den Haushalt verabschiedet haben. Das heißt Planungssicherheit für die Vereine, die keine monatsweise Förderung erhalten. Das Gewerbe hat Sicherheit, die Investitionskraft der Stadt fällt nicht aus. Es war ja nicht klar, dass die Industrie weiter investiert. Und wir haben gut gewirtschaftet.

Wenn so eine Krise über uns kommt, müssen wir uns sämtliche Ausgabepositionen kritisch ansehen. Die Haushaltssperre hat zu weniger Ausgaben geführt. Aber haben wir uns kaputt gespart? Wo ist etwas auf der Strecke geblieben? Wo sind die dramatischen Folgen? Wir hatten im vergangenen Jahr ein Auf und Ab mit hohen Belastungen, aber auch geschlossenen Einrichtungen und frühzeitiger Kurzarbeit. Hinzu kamen die Hilfsprogramme für die Kommunen wie der Ausgleich der Gewerbesteuer. Das hat letztlich in Summe zu einem

positiven Jahresabschluss geführt, der sich nicht wesentlich von den Vorjahren unterscheidet. Jetzt können wir Vorhaben, die in der Haushaltsplanung nicht ausfinanziert waren, doch noch ausführen. Die Beschleunigung des Öffentlichen Personennahverkehrs ohne komplexe Planverfahren ist so ein wichtiges Vorhaben, damit wir die Betriebskostenseite verbessern können. Die Verantwortlichen in den Verkehrsbetrieben sagen immer: Jedes Fahrzeug, das weniger eingesetzt werden muss, spart fünf Personalstellen. Daran müssen wir weiter arbeiten, das ist auch Klimaschutz.

„Es ist das höchste Recht des Rates, Prioritäten im Haushalt zu setzen“

Die fünf Haushaltsfraktionen haben Ihr Millionenpaket nahezu unverändert durchgewinkt. Wer ist der politische Sieger?

Das ist ja wenig verwunderlich. Es sind Projekte, die zwingend erforderlich sind, aber finanziell nicht untersetzt waren wie die verkehrliche Erschließung des Gymnasiums Linkselbisch Ost. Wir bekommen nur die Bau- und Nutzungsgenehmigung, wenn die Verkehrsprobleme gelöst sind. Es ist das höchste Recht des Rates, Prioritäten im Haushalt zu setzen. Dass der Rat wenig ändert, zeigt uns, dass wir die Prioritäten ähnlich bewerten.

Wenn man sich die Liste so anschaut: Geld für eine Eishalle, Geld für Wanderwege am Fernsehturm – ist das nicht der pure Luxus, von dem Sie vorhin gesprochen haben?

Auch hier geht es um langfristig angelegte Vorhaben. Mit der Sportspange Ostragehege entsteht ein sensationeller Sportpark mit allen Funktionalitäten, die man sich vorstellen kann. Die Eishalle ist der nächste Schritt. Der Fernsehturm begleitet uns seit Jahrzehnten. Jetzt haben wir die Chance, weil der SPD-Bundestagsabgeordnete Thomas Jurk die Initiative ergriffen hat und der Bund die Hälfte der Mittel für die Turm-Sanierung finanziert. Die Wanderwege am Elbhang werden schon jetzt stärker genutzt, deshalb sollen sie in Ordnung gebracht werden.

Der Fernsehturm soll zu einem Ereignisort umgebaut werden. Quelle: Landeshauptstadt Dresden

Beim Straßennetz ist der Fernsehturm nicht der Grund, sondern der Impulsgeber. Hier geht es um die Frage, wie das Hochland zu einer besseren Verkehrsanbindung in die Stadt kommt. Es gibt keine S-Bahn, es gibt keine Regionalbahn. Der Fernsehturm ist das Vehikel für eine deutliche Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur im Hochland.

Sie haben Klimaschutz als dritten Schwerpunkt ihrer Arbeit genannt. Wofür gibt Dresden in den nächsten fünf Jahren eine Milliarde Euro aus?

Wir müssen davon wegkommen, Klimaschutz eindimensional zu betrachten. Es geht zum Beispiel nicht nur um den Austausch der Leuchtmittel. Die spannenden Fragen sind: Wie wird Energie produziert? Wie können wir Wärmeverluste vermeiden? Wie können wir die Verkehrsstruktur verbessern, die Effizienz im ÖPNV erhöhen, ein übergreifendes Verkehrssteuerungssystem einführen?

Wir brauchen zusammenhängende Strecken für den Radverkehr, wir hoffen, dass der Ausbau des Straßenbahnnetzes endlich vorankommt. Unser Versorger Sachsen Energie wird in Windenergie und Photovoltaik investieren. In die Milliarde haben wir noch nicht mal die Gebäudesanierungen eingerechnet.

Vonovia und Deutsche Wohnen werden wohl nicht fusionieren. Enttäuscht, dass die Stadt von Vonovia nun kein Kaufangebot für Wohnungsbestände erhält?

Für uns steht die Frage, wie wir in Zukunft Bestände an Sozialwohnungen sichern können. 2036 laufen die Belegungsrechte bei Vonovia aus. Was kommt danach? Wir sind in den Wohnungsbau eingestiegen mit einer eigenen Gesellschaft, aber das dauert lange. Ist Bauen für die Stadt eine sinnvolle Akzentuierung?

Im vergangenen Jahr hatten wir erstmals einen Bevölkerungsrückgang. Das war Corona geschuldet, aber wir kommen recht schnell auf ein Plateau, auf dem wir bleiben werden. Wenn es Angebote unter dem Marktpreis gibt, kann es für die Stadt sinnvoll sein, sich Bestände zu sichern. Ich halte es für einen vernünftigen Weg, sich mit einem eigenen Portfolio Belegungsrechte langfristig zu binden und dabei auch auf Zukäufe zu setzen.

„Dynamo ist Dresden, Dresden ist Dynamo“

Dynamo Dresden sorgt sportlich für positive Schlagzeilen, aber einige Unbelehrbare haben ein schlechtes Licht auf Dresden geworfen. Distanziert sich der Verein deutlich genug von Gewalt in seinem Umfeld?

Dynamo ist Dresden, Dresden ist Dynamo. Der Verein muss sich seiner Rolle bewusst sein. Es ist nicht tragbar, dass Gewalttäter gedeckt werden. Gewalt ist nicht akzeptabel. Dresden ist eine fußballverrückte Stadt, aber wir distanzieren uns mit aller Entschiedenheit von denen, die sich nicht friedlich verhalten, die ausgrenzen, die rassistisch und menschenfeindlich sind. Das erwarte ich in aller Deutlichkeit von allen Akteuren im Verein. Die Stadt hat immer zu Dynamo gestanden. Der Verein erhält städtische Mittel, die Stadt finanziert das Stadion mit, das Nachwuchsleistungszentrum. Das tun wir, damit wir erfolgreichen Fußball erleben können.

