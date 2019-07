Dresden

Der Unternehmer Wolf Hagen Braun ist Vorsitzender der AfD-Stadtratsfraktion. Er wurde am Montagabend auf der konstituierenden Sitzung der Fraktion von einer großen Mehrheit der AfD-Stadträte gewählt, erklärte am Dienstag Stadtrat Heiko Müller, bis auf weiteres Sprecher der AfD-Fraktion.

Zu stellvertretenden Vorsitzenden wählten die Fraktionsmitglieder Silke Schöps und Bernd Lommel. Beide Stellvertreter haben Erfahrung als Stadträte: Schöps saß bis 2014 für die CDU-Fraktion im Stadtparlament. Lommel zog 2014 für die AfD in den Stadtrat ein und war zunächst Fraktionsvorsitzender, bis er Anfang 2015 aus beruflichen Gründen sein Mandat niederlegte.

Braun ist Neuling im Stadtrat

Braun ist 42 Jahre alt und wohnt seit 2001 in Dresden. Er ist Neuling im Stadtrat. Schöps ist 44 Jahre alt, gebürtige Dresdnerin und promovierte Juristin. Beide wurden von Listenplatz 1 in den Stadtrat gewählt, während der 52-jährige Lommel, Geschäftsführer der AfD-Landtagsfraktion, der Sprung von Listenplatz 2 in den Stadtrat gelungen ist.

Neben der Wahl des Fraktionsvorstandes haben die AfD-Stadträte auf ihrer viereinhalbstündigen Sitzung laut Müller auch die neue Fraktionssatzung besprochen und die Ausschüsse besetzt. Die AfD wird drei Mitglieder in die 15 Stadträte umfassenden Ausschüsse entsenden dürfen. Lommel und Braun werden im Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Sicherheit mitarbeiten, hinzu kommt Thomas Ladzinski.

Bürgermeisterfrage noch nicht diskutiert

Für den einflussreichen Finanzausschuss nominierte die Fraktion ihren Vorsitzenden und seine Stellvertreterin Schöps sowie Alexander Wiedemann, im Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau sollen Ladzinski, Lommel und Matthias Rentzsch mitarbeiten. Christian Pinkert, Heiko Müller und Falk Breuer werden die AfD-Vertreter im Jugendhilfeausschuss sein, im Kulturausschuss sollen Rentzsch, Schöps und Braun tätig werden. Für den Ausländer- und Integrationsbeirat hat die AfD Müller und Rentzsch nominiert und für den Beirat Wohnen Harald Gilke und Ladzinski.

Für Aufsichtsratsmandate habe die Fraktion noch keine Stadträte nominiert, so Müller. „Das steht noch nicht zur Debatte.“ Auch die Frage, ob die AfD-Fraktion 2022 einen oder mehrere Bürgermeisterämter für sich beansprucht, sei noch nicht diskutiert worden.

Themen Asyl , Wohnen und Innere Sicherheit

„Wir wollen jetzt gute Arbeit leisten und eine Kommunalpolitik machen, mit der wir die Bürger überzeugen können“, erklärte der Fraktionssprecher. Die AfD setze auf die Themen Asyl, Wohnen sowie Innere Sicherheit und Ordnung. Er persönlich werde die städtische Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden GmbH & Co KG nicht in Frage stellen, erklärte Müller. „Die von Rot-Grün-Rot versprochenen Stückzahlen an Sozialwohnungen werden aber nicht kommen. Deshalb würde ich alle Akteure auf dem Wohnungsmarkt wie die Genossenschaften unterstützen.“

Die von der Stadtverwaltung geplante Erhöhung der Parkgebühren werde die AfD-Fraktion nicht mittragen, kündigte Müller an. „Wenn sich die Entwicklung fortsetzt, stirbt die Innenstadt allmählich aus, weil immer mehr Parkplätze wegfallen.“ Beim Thema Mobilität setze die AfD nicht auf Verbote. Jedem Bürger der Stadt solle es selbst überlassen bleiben, welches Verkehrsmittel er nutzen wolle.

Alle Fraktionen zum Gespräch eingeladen

Die Fraktion werde sich gegen die zunehmende Vermüllung der Stadt einsetzen und von der Stadt Maßnahmen für den Umweltschutz fordern. „Unser Prinzip ist es, mit den Menschen zu sprechen, die ein Problem haben, bevor wir über Lösungen nachdenken“, so Müller.

Die AfD-Fraktion will mit einem Schreiben alle anderen Stadtratsfraktionen zum Gespräch einladen, so der Fraktionssprecher. „Die Einladung haben wir jetzt rausgeschickt.“ Als Partner für gemeinsame politische Initiativen im Stadtrat sieht er insbesondere die Fraktion Freie Wähler. „Ich kenne die meisten künftigen Kollegen im Stadtrat und denke, dass wir in vielen Punkten ähnliche Positionen vertreten.“

2014 hatte die AfD zunächst fünf Stadträte. Nach dem Austritt von Detlev Cornelius aus der Fraktion Mitte 2015 vertraten vier Stadträte die Farben der AfD. Sie machten vor allem mit einem lange währenden Streit um den Fraktionsvorsitz von sich reden.

Von Thomas Baumann-Hartwig