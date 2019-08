Dresden

Christian Hartmann bleibt Ortsvorsteher in Langebrück. Der CDU-Politiker – immerhin Vorsitzender der Landtagsfraktion der Christdemokraten – wurde am Dienstagabend mit sieben Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen vom Ortschaftsrat Langebrück ins Amt gewählt. Hartmann ist seit 20 Jahren Ortsvorsteher und tritt seine fünfte Amtszeit an.

Alle Fragen sinnvoll besprechen

Die CDU ist mit vier Ortschaftsräten in Langebrück vertreten, die Grünen haben zwei Mandate, Linke, FDP und AfD je eines. Die AfD hätte nach ihrem Wahlergebnis zwei Plätze besetzen können, hatte aber nur einen Kandidaten aufgestellt. „In dieser Konstellation ist es ein sehr gutes Ergebnis und ich bedanke mich für das Vertrauen“, erklärte Hartmann gegenüber DNN.

Er begrüße die Möglichkeit, dass der Ortschaftsrat einen Ausschuss bilden könne, erklärte Hartmann. Langebrück werde davon wohl keinen Gebrauch machen, da der Ortschaftsrat mit neun Personen eine Größe besitze, in der alle Fragen sinnvoll besprochen werden könnten.

Kinderbetreuung und Feuerwehr auf der Agenda

Auf der inhaltlichen Agenda des Ortschaftsrates stehe die Fertigstellung des Kinderbetreuungshauses bis Herbst 2020, so der alte, neue Ortsvorsteher. Bis 2023 solle die Ortschaft ihre neue Zweifelder-Sporthalle auf dem Gelände der Grundschule erhalten, der Neubau eines Gerätehauses für die Stadtteilfeuerwehr stehe an und sei auch im Brandschutzbedarfsplan verankert.

Langebrück will das Radwegenetz in Richtung Liegau-Augustusbad, Schönborn, aber auch Klotzsche und Weixdorf erweitern, auch eine Stärkung des ÖPNV stehe auf der Agenda. Schließlich würden mit dem Ausbau der Hauptstraße und der Klotzscher Straße Projekte mit einem Umfang von zwei Millionen Euro anstehen, erklärte Hartmann.

Von Thomas Baumann-Hartwig