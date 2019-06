Diese Linken sitzen im neuen Stadtrat Dresden

Dresden

Aus 15 eigenen Mandaten wurden zwölf. Die Stärke der Linken im Dresdner Stadtrat hat sich um drei verringert. Insgesamt errang die Partei 16,2 Prozent der Stimmen und liegt damit knapp hinter der AfD, aber weit vor der SPD (8,8 Prozent). Diese Gesichter sitzen künftig für die Linke im Rathaus – es sind ein paar neue dabei:

Das stärkste Ergebnis sicherten sich die Linken in der Inneren und Äußeren Neustadt, Radeberger Vorstadt, Leipziger Vorstadt und der Albertstadt. In Wahlkreis 2 belegten sie mit 21,6 Prozent Platz 2 hinter den Grünen.

In Wahlkreis 4 (Klotzsche, Hellerau, Wilschdorf, Hellerberge, Weixdorf, Langebrück, Schönborn, Weißig, Gönnsdorf, Pappritz, Schönfeld, Schullwitz) wählten die wenigsten links. Nur 10,8 Prozent standen am Ende auf der Wahlgrafik. Anja Apel gelang trotzdem der Wiedereinzug in den Stadtrat.

Von tbh/fkä