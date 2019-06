Diese FDP-Politiker sitzen im neuen Stadtrat Dresden

Dresden

Die Dresdner FDP ist statt wie bisher zu dritt künftig zu fünft im Stadtrat unterwegs. 7,5 Prozent wählten die Liberalen. Stimmenkönig Holger Zastrow ist wieder mit dabei. Alle anderen Personalien treten neu auf die Bühne:

Zur Galerie So ist die FDP künftig im Stadtrat Dresden vertreten

Die höchste Zustimmung erhielt die FDP im Wahlkreis 4, in dem Holger Zastrow auf Listenplatz 1 kandidierte. Klotzsche, Hellerau, Wilschdorf, Hellerberge, Weixdorf, Langebrück, Schönborn, Weißig, Gönnsdorf, Pappritz, Schönfeld und Schullwitz bescherten den Liberalen 19,8 Prozent – Platz 2 hinter der CDU.

In den restlichen Wahlkreisen blieb die FDP-Quote einstellig. Am schlechtesten schnitt die Partei in der Grünenhochburg Wahlkreis 2 ab (Innere und Äußere Neustadt, Radeberger Vorstadt, Leipziger Vorstadt, Albertstadt). Lydia Streller errang hier kein Mandat. Auch in den Wahlkreisen 3 (Stefan Scharf), 5 (Carsten Biesok), 6 (Steve Görnitz), 8 (Benita Horst), 10 (Viola Martin-Mönnich) und 11 (David Brosius) errangen die Liberalen kein Mandat.

Von tbh/fkä