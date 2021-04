Baubürgermeister Stephan Kühn will, dass die Stadt auf dem Grundstücksmarkt tätig wird und Flächen ankauft: „Das Wohnungsproblem ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Auch arbeitende Menschen bekommen Probleme, bezahlbaren Wohnraum am freien Wohnungsmarkt im Stadtgebiet zu finden.“