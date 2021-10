Die DVB brauchen Geld – Wochen der Wahrheit für den Nahverkehr in Dresden

Dresden

In den nächsten Wochen geht es in der Stadtpolitik in Dresden um nichts Geringeres als die Zukunft des Nahverkehrs in der Stadt. Knackpunkt ist natürlich das Geld.

Gleich drei Ausschüsse des Stadtrats werden sich am kommenden Montag in der Messe in einer öffentlichen Sitzung mit der Entwicklung des Angebots von Bussen und Bahnen in der Landeshauptstadt beschäftigen.

Öffentliche Anhörung

Zur Anhörung in Halle 3 (ab 18 Uhr) geladen sind Frank Brinkmann (Vorsitzender Vorstand SachsenEnergie AG), Andreas Hemmersbach (Vorstand DVB), Burkhard Ehlen (Geschäftsführer VVO GmbH), Reiner Zieschank (ehemaliger DVB-Vorstand), Anne Klein-Hitpaß (Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH, Berlin), Holm Winter (Betriebsrat DVB) sowie Gerhard Probst (Geschäftsführer Probst & Consorten Marketing-Beratung, Dresden).

Die Sachverständigen könnten nicht einzelnen Fraktionen zugeordnet werden, hieß es aus der Stadtverwaltung, die Fraktionen hätten sich mit Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) auf ein „Gesamtpaket“ der Experten geeinigt.

TWD-Schreiben an die Stadt birgt Zündstoff

Das dürfte es dann aber auch gewesen sein mit der Einigkeit. Formaler Gegenstand der öffentlichen Anhörung sind ein Antrag der Linken und ein Antrag der Grünen zur Zukunft des Nahverkehrs. Sie setzen sich vor allem mit einem Gutachten des Beratungsunternehmens PwC auseinander. Doch für neuen Zündstoff dürfte Post aus dem Stadtkonzern TWD sorgen, die in den letzten Tagen den Stadträten zugegangen ist.

Darin referiert der TWD-Aufsichtsrat die Entwicklung des zurückliegenden Jahres rund um die Verkehrsbetriebe. Die Technischen Werke Dresden (TWD), bei denen bislang vor allem die Energieversorger Drewag und Enso Gewinne in die Kasse spülten, finanzieren den Finanzbedarf, den die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) nicht mit Ticketeinnahmen decken können.

„Deutliche Verlusterhöhung“

Über einen langen Zeitraum hätten die Verkehrsbetriebe „ein stabiles Verlustniveau von etwa 40 Millionen Euro“ ausgewiesen und bis 2019 auch „hervorragende Ergebnisse“ in einschlägigen Branchenvergleichen erzielt. Ende 2019 habe die DVB dann erstmals „eine deutliche Verlusterhöhung“ auf 48 Millionen Euro im Jahr 2020 und mittelfristig auf 54,5 Millionen Euro angekündigt.

Als Gründe seien unter anderem ein steigender Personalbedarf aufgrund des Leistungsausbaus, nicht erfolgte Fahrpreiserhöhungen sowie allgemeine Kostensteigerungen genannt worden. Von Corona war da noch gar keine Rede. Ende 2020 hätten die DVB dann einen Wirtschaftsplan mit „einer erneut signifikanten Verlustausweitung“ vorgelegt. 65 Millionen sollten es nunmehr bis 2025 jährlich sein.

TWD sorgt sich um Bonitätsbewertung

Wie die DVB inzwischen selbst erklärten, wären in diesem Jahr aufgrund der zurückgegangenen Fahrgastzahlen im Zuge der Coronakrise sogar 75 Millionen Euro nötig. In diesem Jahr helfe der Corona-Rettungsschirm des Staates, um mit 55 Millionen auszukommen.

Diese 55 Millionen Euro sind die Obergrenze, die der TWD-Konzern für möglich hält. Dort sorgen die DVB-Zahlen offenbar für erhebliche Bauchschmerzen bezüglich der Bonitätsbewertung des Konzerns. In der aktuellen TWD-Konzernplanung „sinkt das Ergebnis der TWD bis ins Jahr 2025 insbesondere durch die deutliche Verlustausweitung der DVB erstmals in den negativen Bereich“.

Im Sommer dieses Jahres sei der TWD „durch die Deutsche Bundesbank nur noch die niedrigste Stufe der Notenbankfähigkeit mit der Note 4 ausgestellt“ worden. Dahinter steckt eine Bonitätsanalyse der Bundesbank, die helfen kann, leichter und billiger Kredite zu bekommen.

Mutterkonzern will gegensteuern

Das führt bei der TWD zu dem Schluss: Um mögliche negative Folgen der sinkenden Ertragskraft – wie die Beeinträchtigung der Risikotragfähigkeit des Konzerns, Ratingverschlechterungen und eine Gefährdung der Umsetzung der Investitionspläne – zu verhindern, müsse „in der TWD und ihren Tochtergesellschaften gegengesteuert werden“. Nicht zuletzt sind es die notwendigen Investitionen im Zusammenhang mit der Energiewende, die den TWD-Konzern ohnehin schon belasten.

Deshalb hat der Aufsichtsrat nun beschlossen, dass lediglich ein langfristiges Verlustniveau der DVB von bis zu 55 Millionen Euro getragen werden kann. Durch höhere Beträge würde „die langfristige finanzielle Tragfähigkeit der TWD überschritten“. Mit der damit entstehenden Deckungslücke bei den Verkehrsbetrieben müsse sich „auf der Ebene des Gesellschafters der TWD“, also der Stadt Dresden, auseinandergesetzt werden.

TWD: Über öffentliche Zuschüsse diskutieren

Dafür hat der TWD-Aufsichtsrat auch gleich ein paar Vorschläge: Neben Möglichkeiten zur Kostenreduktion sowie Erlössteigerung könnten hierbei auch zusätzliche Säulen zur Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV), „wie etwa auch in anderen Städten übliche Zuschüsse aus öffentlichen Finanzierungsquellen diskutiert werden“.

Und wer es da noch nicht verstanden hat, findet im Aufsichtsratspapier noch einen weiteren Satz: „Der Aufsichtsrat der TWD erwartet, dass die erforderlichen Finanzmittel für die Umsetzung der von der Landeshauptstadt Dresden beschlossenen Maßnahmen und Ziele im Bereich des ÖPNV von dieser bereitgestellt werden“.

Fraktionen schlagen erste Pflöcke ein

Damit liegt der Ball nun im Feld des Stadtrats. Pikanterweise ist Oberbürgermeister Dirk Hilbert kraft seines Stadtamtes Vorsitzender des TWD-Aufsichtsrates. Als OB wiederum nimmt er das Schreiben des TWD-Aufsichtsrates an die Gesellschafterversammlung entgegen. Hilbert ist zudem Vorsitzender des Stadtrats und bei den unübersichtlichen Mehrheitsverhältnissen ist es nicht selten eine Stimme, die für oder gegen Beschlüsse den Ausschlag gibt.

Doch bevor es zu Abstimmungen kommt, ist es noch eine Weile hin und Gelegenheit für die Fraktionen, erste Pflöcke einzuschlagen. Die Linken haben sich bereits deutlich gegen eine Fahrpreiserhöhung ausgesprochen. „Steigende Ticketpreise in Bus und Bahn lehnen wir aus sozial- und umweltpolitischen Gründen ab“, erklärte Linken-Politiker Jens Matthis.

Die nachhaltige Verkehrswende brauche einen gut ausgebauten, für alle bezahlbaren öffentlichen Personennahverkehr. Für Dresden bedeute das, „massiv in die DVB zu investieren, die Finanzierung dieser Investitionen aber nicht mehr und mehr auf die Fahrgäste zu verlagern“.

30 Prozent Nahverkehr bis 2030

Einschränkungen beim Nahverkehr lehnt auch Wolfgang Deppe eindeutig ab. Schließlich habe der Stadtrat beschlossen, dass bis 2030 möglichst 30 Prozent der Wege in Dresden mit dem Nahverkehr zurückgelegt werden, derzeit seien es etwas mehr als 20 Prozent. Deshalb müsse darüber nachgedacht werden, wie mehr Fahrgäste für die DVB gewonnen werden könnten, erklärt der Grünen-Politiker.

Dazu könnte unter anderem das Job-Ticket dienen oder auch die Beschleunigung des Nahverkehrs durch Vorrangschaltungen, für die Deppe noch Potenzial sieht. Es gebe viele kleine Stellschrauben. „Schlussendlich muss auch über eine teilweise Finanzierung aus dem Stadthaushalt diskutiert werden.“ Selbst Tariferhöhung schließt Deppe nicht vollständig aus. Die Diskussion in der Fraktion laufe noch. Er glaube aber nicht, dass der Preis das entscheidende Kriterium für die ÖPNV-Nutzer sei. Im Gegenzug sollten Bedürftige gezielt gefördert werden.

Warnung vor Fass ohne Boden

Für Peter Krüger, Fraktionschef und Finanzpolitiker der CDU, ist die Entwicklung bei den DVB „mehr als dramatisch“. Er sei entsetzt, dass er bei den Verkehrsbetrieben keine eigenen Bemühungen erkennen kann, die „Kostenexplosion im Zaum zu halten“. Mit einem Einstieg in die Finanzierung aus Haushaltsmitteln werde die „Büchse der Pandora geöffnet“. Das sei „ein Fass ohne Boden“. Bei Tariferhöhung, wie sie die DVB bereits gefordert haben, zweifelt auch Krüger, ob dies der richtige Weg sei.

Für den CDU-Verkehrspolitiker Veit Böhm ist klar, dass die DVB einen höheren Verlustausgleich benötigen, als die TWD leisten könne. „Wie hoch dieser ist und wie er finanziert wird, muss diskutiert werden.“ Es sei daher schwierig, schon jetzt über zusätzliche Angebote wie die On-Demand-Verkehre zu entscheiden.

Für ein Modellprojekt in Klotzsche, Pieschen und der Neustadt sollen die Stadträte in Kürze über einen Millionenzuschuss für die nächsten drei Jahre entscheiden. Die DVB müssten schauen, wo Kosten reduziert werden können. Aufgrund der Gemengelage hat Böhm eine klare Forderung: „Der Oberbürgermeister sollte einen Vorschlag auf den Tisch legen, wie er sich die Finanzierung des Nahverkehrs künftig vorstellt.“

Von Ingolf Pleil