Deshalb erhalten Asylbewerber in Dresden jetzt die Gesundheitskarte

Dresden

Asylbewerber, deren Verfahren noch nicht abgeschlossen ist, erhalten in Dresden künftig eine Chipkarte für die medizinische Versorgung. Das hat der Stadtrat am Donnerstagabend mit knapper Mehrheit von 36 gegen 33 Stimmen beschlossen. Ähnlich knapp fiel ein weiterer Beschluss zum Thema Asyl aus: Mit 37 gegen 31 Stimmen bei einer Enthaltung billigte der Stadtrat Mehrausgaben für Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern von neun Millionen Euro in diesem Jahr.

Ein Durchlaufposten, hatte Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann ( Die Linke) erklärt, der Freistaat erstatte der Landeshauptstadt die Mehrkosten vollständig. Dresden müsse mehr Asylbewerber aufnehmen als erwartet und erhalte dafür mehr Geld.

Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Linke). Quelle: Marlen Mieth

Aber, widersprach Heike Ahnert ( CDU), in den neun Millionen Euro würden sich auch 606.000 Euro zusätzliche Kosten für die Flüchtlingssozialarbeit verbergen. Kaufmann habe das Konzept der Sozialarbeit klammheimlich umgestellt und ein Bürokratiemonster geschaffen, das enorme Steuergelder verschlinge.

„Die Stadtverwaltung macht nur ihren Job“, entgegnete Vincent Drews, Sozialpolitiker der SPD. Das neue Konzept der Sozialarbeit habe der Stadtrat schon im Juli mit dem Fachplan Asyl beschlossen. Es gehe darum, Asylbewerber individueller als bisher zu betreuen. Jeder Asylbewerber erhalte ein Jahr Grundleistungen. Danach werde der weitergehende Förderbedarf ermittelt, so Drews.

„Ein deutlich individuellerer Ansatz, der zu einer schnelleren Integration in den Arbeitsmarkt führen kann“, erklärte Christoph Blödner, Sozialpolitiker der FDP. „Langfristig sollten Einsparungen erfolgen“, forderte er. „Wir werden das kontrollieren.“

Grundversorgung für die Betroffenen

Einsparungen, so Blödner, werde es auch bei der Chipkarte geben. Bisher müssen kranke Asylbewerber im Sozialamt einen Behandlungsschein beantragen. Jetzt können sie mit Gesundheitskarte direkt zum Arzt gehen. Damit würden Mitarbeiter, die bisher Anträge und Scheine bearbeitet hätten, für andere Aufgaben frei, begründete der Liberale seine Zustimmung. Drei seiner Fraktionskollegen, darunter auch Vorsitzender Holger Zastrow, stimmten allerdings gegen die Chipkarte, während FDP-Kreisvorsitzender Holger Hase dafür votierte.

Tina Siebeneicher, Fraktionsvorsitzende der Grünen, erklärte, dass es sich um eine Grundversorgung für die Betroffenen handele. „Alle Menschen sollten einen schnellen Zugang zu der medizinischen Versorgung erhalten, die ihnen zusteht.“

AfD und CDU verwiesen insbesondere auf die Kosten der Chipkarte, die bis ins letzte Detail noch gar nicht geklärt seien. 170.000 Euro koste allein die Einführung, die Folgekosten seien noch nicht kalkulierbar, so CDU-Sozialpolitikerin Daniela Walter.

Von Thomas Baumann-Hartwig