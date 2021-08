DNN-Sommerinterview - Was der Ordnungsbürgermeister in Dresden am „Assi-Eck“ prüft

Warum muss der Dresdner so lange auf einen Termin im Bürgerbüro warten? Wie geht es am „Assi-Eck“ in der Neustadt weiter? Und muss Dresden mit einer neuen Klage aus Schönfeld-Weißig rechnen? Die Antworten gibt Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel (CDU) im DNN-Sommerinterview.