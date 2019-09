Christian Hartmann gibt Dresdner CDU-Vorsitz ab

Dresden

Wachablösung an der Spitze des CDU-Kreisverbands Dresden: Vorsitzender Christian Hartmann hat jetzt angekündigt, bei der Neuwahl des Kreisvorstands am 8. November nicht wieder für das Amt zu kandidieren. Das teilte er jetzt den Dresdner Christdemokraten in einem persönlichen Brief mit.

Hauptgrund: Aufgabe als Fraktionsvorsitzender

Hartmann verwies auf die Stimmenverluste, die die Dresdner CDU bei den vergangenen Wahlen hinnehmen musste. Das sei aber nicht der ausschlaggebende Grund für seine Entscheidung. Als Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion – Hartmann wurde vor wenigen Tagen mit 100 Prozent der Stimmen wiedergewählt – sei er so stark zeitlich gebunden, dass er keinen Raum für ein zusätzliches Amt wie das des Kreisvorsitzenden sehe.

Nachfolger noch unklar

Es stehe eine schwierige Regierungsbildung auf Landesebene bevor, die auch seine ganze Kraft fordern werde, so Hartmann. Deshalb sei es Zeit, den Staffelstab weiterzureichen. Einen Vorschlag für seine Nachfolge unterbreitete Hartmann nicht. Es gilt als wahrscheinlich, dass einer der Dresdner Landtagsabgeordneten für das Amt vorgeschlagen wird, möglicherweise Martin Modschiedler.

Hartmann löste 2013 den Bundestagsabgeordneten Andreas Lämmel an der Spitze des Kreisverbandes ab. Die Amtszeit von Christian Hartmann war geprägt von politischen Turbulenzen. 2014 verlor die Dresdner CDU die Mehrheit im Stadtrat, die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel spaltete seit 2015 auch die Dresdner Christdemokraten. Einige CDU-Mitglieder verließen die Partei, weil sie einen zu restriktiven Kurs gegenüber Asylbewerbern verfolge. Andere kehrten der Partei wegen der offenen Grenzen den Rücken.

Konservativer holt Direktmandat

Hartmann vertrat konservative Positionen und vermied eine eindeutige Abgrenzung zur AfD. Er machte aber auch stets deutlich, dass er in der AfD die Hauptgegnerin der CDU sieht. Bei der Kommunalwahl 2019 musste die Dresdner CDU schwere Verluste hinnehmen. Immerhin gelang des der Partei zur Landtagswahl, sechs von sieben Direktmandaten zu erringen.

