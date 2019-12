CDU besteht auf Umzug von Berufsschule nach Prohlis

Dresden

Die CDU im Stadtrat besteht auf dem Umzug des Beruflichen Schulzentrum (BSZ) „ Franz Ludwig Gehe“ nach Prohlis. „Hier müssen wir fraktionsübergreifend auch bei geänderten Mehrheitsverhältnissen auf Verlässlichkeit bestehen“, erklärte die Bildungspolitikerin der Christdemokraten Heike Ahnert gegenüber DNN.

Sie reagierte damit auf die neuen Pläne von Bildungsbürgermeister Hartmut Vorjohann für Schulstandorte in Dresden. Betroffen sind davon das Gehe-BSZ und das Gymnasium Gorbitz. Beide Schulen teilen sich derzeit den Schulstandort am Leutewitzer Ring, an dem gegenwärtig gebaut wird. Der Stadtrat hat jedoch für die Berufsschule bereits den Umzug an die Boxberger Straße in Prohlis beschlossen, wo sie einen Neubau erhalten soll.

Vorjohann hat neue Pläne

Wie berichtet, will CDU-Politiker Vorjohann davon jedoch abrücken. Das BSZ soll am Leutewitzer Ring bleiben und das Gymnasium an den geplanten Schulkomplex an der Freiberger Straße umziehen. Dort will Vorjohann einen Doppelstandort aus Oberschule und Gymnasium schaffen. Auch das widerspricht bisherigen Stadtratsbeschlüssen. Vorjohann argumentiert, die Gymnasialplätze würden in Dresden zwar dringend gebraucht, aber nicht am Leutewitzer Ring. Damit könnte auf den Neubau in Prohlis verzichtet werden und Geld für andere Schulprojekte freiwerden.

Bei SPD und Grünen hatte dies bereits am Freitag für heftige Kritik gesorgt. Aus der CDU gibt es nun teilweise Kritik, aber auch Zustimmung. Beim Umzug der Berufsschule müssten Zusagen gegenüber der Schule und gegenüber den Prohlisern eingehalten werden, sagte Ahnert.

CDU begrüßt Umzug für Gymnasium

Die Argumentation von Vorjohann zum Umzug des Gymnasiums an die Freiberger Straße könne sie jedoch nachvollziehen. „Das wäre der bessere Standort“, sagte Ahnert. Die Anmeldezahlen für das Gymnasium seien in Gorbitz viel zu niedrig. Insgesamt würden die Gymnasialplätze in der Stadt aber gebraucht.

In der Debatte um den Schulnetzplan vor zwei Jahren waren CDU und Vorjohann mit der Forderung nach einem Doppelstandort aus Oberschule und Gymnasium noch an der damaligen rot-grün-roten Stadtratsmehrheit gescheitert.

Bei diesem Szenario bliebe für den Standort am Leutewitzer Ring nichts übrig. „Wir wollen auf jeden Fall in Prohlis und Gorbitz die Schulstandorte erhalten“, sagte Ahnert. Daher gebe es Überlegungen in der CDU, andere Schulen möglicherweise an den jetzigen Standort von BSZ und Gymnasium umziehen zu lassen. Bevor dies mit den Beteiligten besprochen ist, will sie sich jedoch nicht näher öffentlich äußern.

Rot und Grün warf sie Janusköpfigkeit vor. Bei den Haushaltsverhandlungen hätten sie weitere Investionsgelder für den Schulbereich abgelehnt und von Vorjohann verlangt, mit den vorhandenen Geldern auszukommen. Angesichts der vielen Wünsche aus dem Stadtrat versuche der Bildungsbürgermeister jetzt, eine Lösung zu finden.

Von Ingolf Pleil