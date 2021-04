Busbahnhof und Fahrradparkhaus am Wiener Platz: Dresdner Bauausschuss sagt ja

Dresden

Der Bauausschuss hat am Mittwochnachmittag die Weichen für den Neubau eines Fahrradparkhauses und eines Fernbusterminals am Hauptbahnhof gestellt. Die Ausschussmitglieder billigten den Verkauf des Grundstücks an einen Projektentwickler aus Leipzig, der die von der Stadt gewünschte Infrastruktur dort errichten wird.

Zu hoch für das Dresdner Hochhauskonzept

Die Linken äußerten Bedenken, dem Grundstücksgeschäft ihre Zustimmung zu geben, weil die Konditionen des Kaufvertrags noch nicht endgültig ausgehandelt sind. Linke-Stadtrat Jens Matthis rieb sich zudem an der Frage auf, was nach Ablauf von 20 Jahren mit Fernbusterminal und Fahrradparkhaus geschieht. Diese Frage sei nicht zu seiner Zufriedenheit beantwortet worden.

„Wir wollen endlich ein Fahrradparkhaus und ein Fernbusterminal“, warb Thomas Löser (Bündnis 90/Die Grünen) um Zustimmung, auch Veit Böhm (CDU) bestätigte das Interesse der Christdemokraten an der Infrastruktur.

Um Terminal und Parkhaus zu refinanzieren, wird der Projektentwickler auch Bürogebäude errichten. Der Kopfbau in dem Ensemble soll eine Höhe von 43 Metern erhalten. Laut Hochhauskonzept sind nur 38 Meter erlaubt, aber die deutliche Mehrheit im Ausschuss stimmte für eine Ausnahme.

