Bekommt Dresden einen achten Bürgermeister?

Dresden

Die Stadtratsfraktionen von CDU, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und SPD haben sich jetzt über den Zuschnitt der Bürgermeisterämter geeinigt und Antwort auf die wichtigste Frage gegeben: Wird Dresden einen achten Bürgermeister bekommen? Die sächsische Staatsregierung hatte den Weg für ein zusätzliches Bürgermeisteramt freigemacht. Doch die vier Fraktionen winken ab: Es soll bei sieben Ressorts im Rathaus bleiben.

Beigeordnetenwahl am 11. August geplant

Damit steht fest: Die FDP wird an der Vergabe der Bürgermeisterämter nicht beteiligt. Die AfD bleibt ebenso außen vor wie die Freien Wähler und die Dissidenten. Da die vier Fraktionen, die die Bürgermeisterämter unter sich aufteilen wollen, nicht über eine Zweidrittel-Mehrheit im Rat verfügen, sind sie auf das Einvernehmen des Oberbürgermeisters angewiesen – und dieser wird am 12. Juni 2022 gewählt. Oder die Fraktionen sichern sich bei anderen Fraktionen Stimmen, so dass es mit der Zweidrittel-Mehrheit doch noch klappt.

Die neuen Beigeordneten sollen auf einer Sondersitzung mitten in den Sommerferien am 11. August 2022 gewählt werden. Zwei Bürgermeister stehen nicht zur Disposition: Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) und Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) wurden im vergangenen Jahr gewählt, ihre Amtszeit läuft bis 2027.

Die Geschäftsbereiche von Peter Lames, Eva Jähnigen, Kristin Kaufmann (oben von links nach rechts) sowie Annekatrin Klepsch und Detlef Sittel (unten von links nach rechts) werden 2022 neu gewählt. Dass ein weiterer Posten dazukommt, ist unwahrscheinlich. Die Ämter von Jan Donhauser (oben rechts) und Stephan Kühn (unten rechts) stehen erst Jahre später wieder zur Wahl, weil sie erst 2020 besetzt worden sind. Quelle: Archiv/A. Schneider, D. Flechtner

Bei Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD), Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Bündnis 90/Die Grünen), Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Die Linke) Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke) und Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel (CDU) läuft dagegen die Amtszeit im nächsten Jahr aus und die Neuwahl steht an.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Zuschnitt der Ressorts wollen die vier Fraktionen nur wenig ändern. Die Zuständigkeit für die Stadtbezirke und Ortschaften soll vom Ordnungsbürgermeister zum Oberbürgermeister wechseln, dafür soll der OB das Amt für Wirtschaftsförderung an das Ressort Ordnung und Sicherheit abtreten, das dann Wirtschaft, Ordnung und Sicherheit heißt. Der Bildungsbürgermeister soll die Zuständigkeit für die Schul-Hausmeister erhalten, die gegenwärtig noch im Regiebetrieb Zentrale Dienste angesiedelt ist.

Das Umweltressort soll in „Klima, Umwelt, Nachhaltigkeit und Kommunalwirtschaft“ umbenannt werden und ein Amt für Vergabe und Beschaffung erhalten. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) soll vom Stadtrat beauftragt werden, die entsprechenden Änderungen bei den Ausschreibungstexten für die Stellen zu berücksichtigen. Der Stadtrat soll den Neuzuschnitt der Ressort auf seiner Sitzung am 27. Januar beschließen.

Gewählt wird letztlich vom Stadtrat

Während sich am Zuschnitt der Ämter wenig ändert, dürfte es bei der personellen Besetzung spannender zugehen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Steffen Kaden Interesse am Amt des Wirtschafts- und Ordnungsbürgermeisters hat, aber auch Amtsinhaber Sittel eine Wiederwahl anstrebt. Während Lames, Klepsch und Jähnigen eher nicht um ihre Ämter bangen müssen, soll es beim Amt des Sozialbürgermeisters innerparteiliche Konkurrenz für Kris Kaufmann geben.

Wer letztlich ins Rathaus einzieht, entscheiden die Fraktionen, die sich die Vorschlagsrechte für die einzelnen Posten gesichert haben. Die Stadtverbände der Parteien können allenfalls Ratschläge geben – aufstellen müssen die Bewerber die Fraktionen. Und gewählt wird im Stadtrat. Da gab es durchaus schon Überraschungen und Abweichler. Bisher hat es aber immer noch für jeden Bewerber zu einer hauchdünnen Mehrheit gereicht. Durchgefallen ist noch keiner.

Von Thomas Baumann-Hartwig