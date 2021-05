Beirat Dresden-Loschwitz stimmt Klinikum-Konzept knapp zu

Dresden

Ab 2024 soll auf dem Gelände der Klinik Weißer Hirsch gebaut werden. Vorher zieht die Kardiologie um an den Klinikstandort Trachau/Dresden-Neustadt. Dann wird das Gebäude abgerissen, ein Neubau kommt, andere Gebäude werden saniert, die Klinik Weißer Hirsch wird Schwerpunkt im Städtischen Klinikum Dresden ausschließlich für die Behandlung psychisch kranker Patienten mit Bedarf an psychologischer und psychiatrischer Betreuung. Die Kosten für die Maßnahmen auf dem Weißen Hirsch werden auf 101 bis 116 Millionen Euro geschätzt.

130 Betten weniger

Das ist Teil des Gesamtkonzepts „Medizinische und bauliche Entwicklung des Städtischen Klinikums Dresden“. Am Mittwoch stellten Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann (Die Linke) und der kaufmännische Klinikdirektor Marcus Polle das Konzept im Stadtbezirksbeirat Loschwitz vor. Es fand mehrheitlich Zustimmung, aber nur mit wenigen Stimmen.

Das Städtische Klinikum wird an seinen vier Standorten – außer Trachau und Weißer Hirsch sind das Friedrichstadt als Schwerpunktklinik und Löbtau – am Ende der Umorganisation noch 1410 statt jetzt 1540 Betten haben. Das sei kein Umbau, sondern ein Abbau, hatte die Gewerkschaft Verdi kritisiert. Die 130 Betten, die abgebaut würden, „nutzen wir schon jetzt nicht mehr“, erläuterte Polle. „Wir wollen nicht reduzieren, wir wollen – auch als Arbeitgeber – attraktiver werden.“ Vor allem solle auch kein Personal abgebaut werden; im Gegenteil.

Am Schluss, ergänzte Sozialbürgermeisterin Kaufmann, könne man „nur so viele Betten belegen, wie auch pflegende Hände die Patienten begleiten“. Derzeit hat das Städtische Klinikum etwas über 3000 Mitarbeiter, davon 1500 im Bereich Pflege, der um rund 130 Mitarbeiter gewachsen ist. „Wir sind ein tarifgebundenes Unternehmen und in der Pflicht, bestmögliche Arbeitsmöglichkeiten für unsere Mitarbeiter zu schaffen“, sagte Kaufmann. „Wenn man gute Medizin und faire Bezahlung fordert, dann hat das auch seinen Preis.“

Abbau von Doppelstrukturen

Auf die besonderen Belange am Weißen Hirsch kam Claudia Creutzburg (Grüne) zu sprechen. Das Parken rund um die Klinik sei schon jetzt ein großes Problem, deswegen müssten auf dem Gelände Parkmöglichkeiten geschaffen werden. Polle geht zwar davon aus, dass sich durch den Wegfall der Kardiologe die Lage entspannt, doch damit konnte er bei den Beiräten nicht punkten. Parkflächen müssten vorgehalten werden, stimmte Kristin Kaufmann zu, doch hier handele es sich zunächst um ein medizinisches Konzept.

Ein Ziel der Neuorganisation im Städtischen Klinikum ist der Abbau von Doppelstrukturen. „Wir brauchen Spezialisierung und wir brauchen alle Kollegen, die wir haben“, hatte Klinikdirektor Polle mehrfach betont. Warum aber solle es dann außerhalb vom Weißen Hirsch auch 50 Betten für Psychiatrie-Patienten im Klinikum Friedrichstadt geben? Die Antwort hatte Hirsch-Klinikleiter Prof. Burkhard Jabs: „Die Betten werden vorgehalten, weil es auch psychisch Kranke mit schweren körperlichen Gebrechen gibt, die wir auf dem Weißen Hirsch nicht versorgen können.“ Und für die wohnortnahe Betreuung von Patienten in der dortigen Umgebung.

Dass das Konzept nicht stadtweit abgestimmt sein könnte mit Häusern wie dem Diakonissenkrankenhaus und dem St. Josef-Stift, sorgte sich Beirat Berndt Dietze (CDU), der den Plan indes insgesamt positiv bewertete und „mutig“ nannte. Für die Abstimmung aller Krankenhäuser landesweit gebe es eine Planung des Freistaats, erläuterte Kristin Kaufmann.

Ziel des Konzepts für die Neustrukturierung des Städtischen Klinikums ist die Umsetzung bis 2035 für eine bestmögliche Versorgung der Patienten und natürlich der Abbau des Millionendefizits der letzten Jahre bis hin zu schwarzen Zahlen. Nach 11,8 Millionen Euro 2019 waren es im vergangenen Jahr immerhin nur noch 3,9 Millionen Verlust. Die Stadtbezirksbeiräte in Loschwitz stimmten der Vorlage schließlich mit vier zu zwei Stimmen zu, dabei gab es sechs Enthaltungen.

