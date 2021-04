Auch Stadtbezirksbeirat Dresden-Loschwitz gegen Verkehrskonzept des Fernsehturms 

Dresden

Die Beiräte im Stadtbezirk Loschwitz waren höchst unzufrieden. Und einige Besucher auch, die am Mittwochabend zur 19. Sitzung des Stadtbezirksbeirats gekommen waren. Vorgestellt wurde an dem Abend eine Grobplanung aus dem Amt für Stadtentwicklung zum Areal rund um den Fernsehturm in Wachwitz. In der nächsten Woche will der Stadtrat über dessen Wiedereröffnung mit Restaurant und ein Betreiberkonzept entscheiden. Das Projekt ist höchst umstritten, nicht nur viele Anwohner sind dagegen. Und auch der Stadtbezirksbeirat versetzte ihm einen Dämpfer.

Bürgerinitiative: „Wesentliche Teile in diesem Papier sind falsch“

Die Stadt hat rund um den Fernsehturm ein 21 Hektar großes Areal als eines von stadtweit elf neuen Fördergebieten auserkoren. Das Umfeld des Turms solle aufgewertet werden – Voraussetzung ist allerdings, dass der Stadtrat nächste Woche überhaupt für das Projekt Fernsehturm stimmt. Dann soll für insgesamt gut 8,8 Millionen Euro, davon knapp sechs Millionen Förderung aus EU-Mitteln laut der Grobplanung auf der Vorfläche des Fernsehturms ein Parkplatz entstehen, ein Spielplatz in dem Areal angelegt, das öffentliche Wegenetz für Radfahrer und Fußgänger ausgebaut werden, auch ein Stadtteilhaus als Nachbarschaftszentrum am Fernsehturm ist angedacht.

Dass all das bisher ohne Beteiligung der Anwohner erarbeitet wurde, brachte Stefan Döring, Sprecher der Bürgerinitiative gegen den Fernsehturm mächtig auf die Palme. „Wesentliche Teile in diesem Papier sind falsch“, warf er den städtischen Planern vor. So seien Johannesbad, Johannesturm und Wachbergschänke, die als sanierungsbedürftig genannt wurden, „alle bewohnt und in gutem Zustand“. Landschaftsplan und Flächennutzungsplan in dem Gebiet „sehen keine Parkplätze vor, sondern Aufforstung“.

Auch das mögliche Nachbarschaftszentrum am Fernsehturm sorgte für Kritik. Es gebe bereits eins in Pappritz in kaum zwei Kilometern Entfernung (da läuft aber der Mietvertrag aus), außerdem sei Schönfeld-Weißig ein Stadtteilzentrum zugesagt. Das könne ja wohl nicht in Loschwitz stehen. Der Ortschaftsrat Schönfeld-Weißig hatte der Förder-Vorlage erst am Montag ebenfalls eine Absage erteilt.

Eröffnung 2025 – Ist der Termin überhaupt zu halten?

Erschwerend hinzu kam am Mittwochabend, dass die Stadtplaner den Förderantrag für Wachwitz für die Millionen aus dem EU-Programm „Lebendige Zentren“ bei der Sächsischen Aufbaubank bereits eingereicht haben. Das Zeitfenster sei sehr knapp, begründete Anne Fromm, Sachgebietsleiterin Stadtentwicklung. 2025 soll bereits Eröffnung des Fernsehturms sein, falls der Stadtrat dafür stimmt – aber das scheint selbst den größten Optimisten nicht machbar.

So hatten die meisten Beiräte den Eindruck, sie sollten nur noch im Nachhinein den Antrag auf die EU-Gelder abnicken. Dabei diene das Fördergebiet „nur dazu, den Fernsehturm zu veredeln, damit die Leute das schlucken“, sagte Beirat Hans-Jürgen Burkhardt (Die Linke). Es sei ein „Fernsehturm-Unterstützungsprojekt“, kommentierte Martin Jehne (Bündnis 90/Grüne). „Da wird nur der Anschein erweckt, es ginge auch um die Anwohner.“ Mit deutlicher Mehrheit lehnten die Beiräte eine Zustimmung zu der Vorlage und dem Förderantrag ab.

Von Bernd Hempelmann