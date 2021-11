Auch Beirat Dresden-Loschwitz gibt Geld für Sanierung des Blauen Wunders

Dresden

Nach dem Stadtbezirksbeirat (SBR) Blasewitz haben auch die Beiräte in Loschwitz einer Vorlage zugestimmt, den Restbetrag ihres diesjährigen Stadtbezirksbudgets für die Sanierung des Blauen Wunders freizugeben. Im Fall der Loschwitzer handelt es sich um 30.000 Euro, doch das wurde zuvor kontrovers diskutiert.

Andere Projekte gingen leer aus

Was mit dem Geld genau geschehen solle, sei in der Vorlage „relativ unkonkret“, kritisierte die Grünen-Beirätin Claudia Creutz­burg. Wenn es hier möglich sei, das Geld herzugeben, warum das dann in anderen Fällen nicht gegangen sei. Ihr Fraktionskollege Ralf Weber nannte zwei Beispiele: Gelder für die Sanierung eines Geländers am Keppgrund oder den Rißweg seien nicht genehmigt worden. Man habe den Eindruck, so Creutzburg, beim Blauen Wunder werde das ermöglicht, weil es sich um ein bekanntes, öffentlichkeitswirksames Projekt handele.

In der Tat seien die 30 000 Euro angesichts einer erwarteten Gesamtsumme für die Sanierung von bis zu 160 Millionen nicht viel, räumte Stadtbezirksamtsleiter Christian Barth ein. Und mit der Übertragung des Geldes an das zuständige Fachamt „betreten wir Neuland“. Aber es sei ein Signal des SBR, darauf hinzuweisen, „dass uns die Brücke wichtig ist“. So hatten auch Blasewitzer Beiräte argumentiert.

Bernd Dietze (CDU) betonte aber, dass diese Art der Verwendung in Loschwitz nachrangig sein müsse: „Zuerst kommt die vereinsunterstützende Arbeit.“ Bei zwei Enthaltungen stimmte der Beirat Loschwitz für die Freigabe des Geldes.

Von hp