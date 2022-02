Amtsleiterposten in Dresden: Mehr Mitspracherecht für Beiräte?

Dresden

Auf dem langen Marsch zur Beratung durch die Gremien ist derzeit ein Antrag der Dissidenten-Fraktion im Stadtrat. Sie wollen den Stadtbezirksbeiräten mehr Mitsprache gewähren bei der Besetzung der Amtsleiterposten in den Bezirken. Das trifft nicht überall auf Zustimmung.

Die Dissidenten sprechen sich dafür aus, dass wie bei der Auswahl anderer Amtsleiter in der Stadtverwaltung auch bei den zukünftigen Leitern der Stadtbezirksämter eine Findungskommission unter Mitwirkung von Beiräten aus dem jeweiligen Stadtbezirk die Kandidaten sichtet und das Ergebnis zunächst zur Beratung dem Stadtbezirksbeirat vorlegt, bevor es im Stadtrat entschieden wird. Das würde die Stellung der „Stadtbezirksamtsleiter:innen“ (so steht es genderfreundlich in dem Antrag) aufwerten.

Blasewitz und Loschwitz ablehnend

Im Stadtbezirksbeirat Cotta fand die Idee zwar grundsätzlich eine Mehrheit, die Beiräte beschlossen jedoch einen Ersetzungsantrag, in dem der Oberbürgermeister gebeten wird, „zu prüfen, welche Möglichkeiten der stärkeren konsultativen Beteiligung der Stadtbezirksbeiräte es bei der Auswahl der Stadtbezirksamtsleiter gibt“. Aktuell ist es auch der Amtsleiterposten für die Stadtbezirke Cotta und Plauen, der zu besetzen ist, nachdem Irina Brauner zum Jahresende 2021 in den Ruhestand gegangen ist.

Christian Barth leitet das Amt in Blasewitz und Loschwitz. Quelle: Dietrich Flechtner

Wenig Gegenliebe indes gab es bei den Beiräten in Blasewitz und Loschwitz. Der für beide Stadtbezirke zuständige Amtsleiter Christian Barth musste den Antrag der Dissidenten in den Sitzungen vorstellen, weil die Fraktion selbst nicht vertreten war, und tat das mit einer gewissen Skepsis – zu einen, weil seiner Meinung nach der Antrag an der falschen Stelle ansetze, zum anderen, weil es auch die Position betreffe, die er selbst ausübt.

Amtsleiter stehen über den Parteien

Im Beirat Loschwitz setzte sich die Einschätzung durch, dass die Besetzung der Amtsleiterstellen in den Stadtbezirken durch Hauptsatzung und Geschäftsordnung bereits ausreichend geregelt seien, dass es genügend Beteiligung gebe und dass es „in der Vergangenheit immer gut funktioniert“ habe. Der Antrag sei überflüssig. In Blasewitz kam noch als Argument hinzu, dass der Amtsleiter nicht eine zu politisch geprägte Position einnehmen solle. Der Amtsleiter müsse als über den Parteien stehend betrachtet werden und arbeiten. Beide Stadtbezirksbeiräte lehnten den Antrag ab, Blasewitz sogar deutlich.

Die Stadtbezirksbeiräte In Prohlis, Klotzsche und Pieschen wiederum gaben dem Antrag wie Cotta und Plauen ihre Zustimmung. In der Altstadt, der Neustadt und in Leuben müssen die Beiräte noch ihr Votum abgeben, bevor dann der federführende Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Sicherheit eine Beschlussempfehlung für den Stadtrat abgeben wird. Im SBR Neustadt steht die Vorlage heute Abend auf der Tagesordnung.

Von Bernd Hempelmann und Holger Grigutsch