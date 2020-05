Trinkgelage endet mit schwerem Unfall – Fußgänger überrollt

Pirna

Auf dem Parkplatz hinter dem Lidl Discounter an der Dresdner Straße in Pirna hat sich am Freitagabend ein tragischer Verkehrsunfall ereignet. Dabei erlitt ein Fußgänger lebensbedrohliche Verletzungen. Der 37-jährige Mann aus Pirna wurde in die Dresdner Uniklinik gebracht und schwebt in Lebensgefahr. Er war Teil einer fünfköpfigen Gruppe, die sich hinter dem Markt das ein oder andere alkoholische Getränk genehmigten.

Gegen 21 Uhr bog der 60-jährige Fahrer eines Dacia Duster auf den Lidl Parkplatz ein. Er befand sich eigenen Angaben zufolge gerade auf dem Nachhauseweg von Arbeit und wurde von der Gruppe Trunkenbolde gestoppt. Sie stellten sich ihm in den Weg.

Anzeige

Verunglückter lebensbedrohlich verletzt

Der später verunglückte Älteste der Gruppe habe sich direkt vor dem Auto postiert, seine Arme zur Seite gestreckt und sich auf die Motorhaube gelegt. Er hätte kaum noch gerade stehen können und auch das Laufen sei ihm schwer gefallen. Mindestens ein weiterer Mann habe gegen die Karosse des Pkw geschlagen.

Weitere DNN+ Artikel

Um der Randale zu entkommen, setzte der SUV-Fahrer mit seinem Wagen zurück und versuchte den Personen auszuweichen. Hierbei sei der 37-Jährige Verletzte möglicherweise gestürzt und wurde aus bislang ungeklärten Details von dem SUV erfasst.

Laut dem Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Dresden spreche das Verletzungsbild dafür, dass er von dem Auto längs überrollt wurde. Der Mann verlor viel Blut und kämpfte bereits an der Unfallstelle mit seinem Leben. Ein Rettungshubschrauber landete, doch schließlich wurde der Verletzte mit dem Rettungswagen in die Dresdner Uniklinik gefahren.

Die Unfallaufnahme und Spurensicherung der Polizei dauerte bis 1 Uhr morgens. Wegen der Schwere des Unfalls zogen die Beamten einen Gutachter der Dekra hinzu.

Mehr als zwei Promille im Blut

Die vier Begleiter des Verunglückten – drei Männer, eine Frau, ebenfalls alle in der Pirnaer Innenstadt beheimatet - konnten die Ermittler vor Ort nicht als Zeugen vernehmen. Sie hatten jeweils mehr als zwei Promille Alkohol im Blut und bepöbelten die Polizisten. Die Polizei geht nach diesen Umständen davon aus, dass auch der Verunglückte betrunken war, und ordnete eine Blutentnahme an. Auch den Dacia-Fahrer ließ die Polizei pusten. Bei ihm wurde kein Alkohol festgestellt. Seinen Pkw, an dem auf den ersten Blick kaum Spuren zu erkennen waren, ließ die Polizei für weitere Untersuchungen sicherstellen. Die Ermittlungen dauern an.

Wenige Minuten bevor der Unfall passierte, war die Gruppe bereits Supermarktkunden aufgefallen. So kam aus der Menge heraus eine Flasche auf zwei vorbeigehende Passanten geflogen. Getroffen oder verletzt wurde niemand, berichten die Augenzeugen.

Von df/fg