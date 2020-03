Dresden

Die A 4 in Richtung Chemnitz ist zwischen den Anschlussstellen Dresden-Altstadt und Dresden-West in der Nacht zum Dienstag zeitweise gesperrt gewesen. Am Brabschützer Berg waren ein Kleintransporter und ein Opel Zafira kollidiert.

Der Opel schleuderte nach dem Aufprall gegen die Leitplanke. Der Kleintransporter kam erst nach gut 100 Metern zum Stehen. Die Türen beider Autos verklemmten sich, so dass die Fahrer von der Feuerwehr befreit werden mussten. Sie kamen beide ins Krankenhaus.

Die Autobahn war zunächst gesperrt, später leitete die Polizei den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Es bildete sich ein Stau.

Von DNN