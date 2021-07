Zwölfjähriger in Dresden beraubt – Zeugen gesucht

Dresden

Ein Zwölfjähriger ist am Samstag kurz vor Mittag an der Lommatzscher Ecke Peschelstraße in Dresden beraubt worden. Gegen 11.15 Uhr näherte sich dem Jungen der Polizei zufolge ein Mann auf einem Fahrrad und forderte dessen Handy.

Der Zwölfjährige übergab aus Angst sein Telefon. Der Mann radelte in Richtung Pieschen davon. Er wird als etwa 1,80 Meter groß und sehr dünn beschrieben. Er hat kinnlanges, strähniges grau-blondes Haar und trug eine blaue Jeans. Das Fahrrad war rot und schon etwas älter.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Auch ein älteres Pärchen, das der Junge um Hilfe bat, wird gesucht. Hinweise nehmen die Beamten unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä