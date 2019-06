Dresden

Am Montagmorgen ist eine Zwölfjährige vor einer Schule an der Wittenberger Straße in Striesen von einem Unbekannten angesprochen worden. Laut Polizei bestehe zunächst kein Straftatverdacht. Dennoch wollen die Beamten in nächster Zeit verstärkt Präsenz in der Gegend zeigen.Die Beamten hatten nach Bekanntwerden des Vorfalls Kontakt zur Schule und der betroffenen Schülerin aufgenommen. Ein älterer Herr hatte das Mädchen demnach am Montag gegen 7.30 Uhr angesprochen. Er habe einen verwirrten Eindruck gemacht und undeutlich gesprochen, so dass er kaum zu verstehen war.

Von fkä