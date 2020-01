Dresden

Zwei Frauen sind in den vergangenen Tagen von Unbekannten angegriffen und sexuell bedrängt worden. Samstag Nacht griff ein Unbekannter eine 22-Jährige am Albertplatz in der Neustadt an. Der Täter drückte die Frau gegen eine Hauswand und berührte sie an intimen Stellen. Als sich die 22-Jährige wehrte, ließ er von ihr ab und ergriff die Flucht.

In der Nacht zum Sonnrtag kam es in der Nähe der Nöthnitzer Straße in Plauen zu einem ähnlichen Vorfall: Eine 27-Jährige wurde von einem Unbekannten angegriffen, als sie die Tür zu einem Mehrfamilienhaus aufschloss. Der Täter drängte sie hinein, drückte sie an eine Wand und berührte sie an intimen Stellen. Die Frau rief um Hilfe und machte mehrere Hausbewohner auf sich aufmerksam. Der Unbekannte ergriff die Flucht.

Die Polizei ermittelt zu beiden Straftaten, geht derzeit aber nicht von einem Zusammenhang aus.

