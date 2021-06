Dresden

Bei einem Wohnungsbrand an der Ouohrener Straße in Bühlau sind am Samstagmittag zwei Personen verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein vergessener Topf mit Öl auf dem Herd Feuer gefangen.

Der 56-jährige Wohnungsinhaber und eine 17-Jährige kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Wohnung ist zunächst unbewohnbar.

Von fk