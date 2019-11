Dresden

Am Donnerstag gegen 10.20 Uhr hat es auf der Kreuzung Flügelweg/ Hamburger Straße gekracht. Der Fahrer eines Transporters Mercedes-Benz Sprinter bog mit seinem Gespann vom Flügelweg nach links auf die Hamburger Straße ab. Dabei kam es zur Kollision mit einem auf dem Flügelweg in Richtung Kaditz fahrenden Bus der Linie 70. Der Transporterfahrer und eine Insassin des Busses wurden verletzt. Die Kreuzung war teilweise gesperrt, der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache und sucht dringend Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Nummer 0351 483 22 33 entgegen.

Von Roland Halkasch