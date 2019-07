Dresden

Zwei Menschen sind bei einem Unfall am Sonntagnachmittag in der Dresdner Südvorstadt verletzt worden. Ein Taxi war auf der Strehlener Straße in Richtung Strehlener Platz unterwegs. In Höhe Feuerwache Altstadt fuhr kurz nach 14 Uhr plötzlich ein SUV von der Franklinstraße aus kommend auf die Kreuzung. Es kam zur Kollision und das Taxi krachte der Geländelimousine seitlich in die Beifahrertür. Laut Polizei wurden dabei zwei Personen verletzt, die Fahrzeuge sind schrott. Das Taxi hatte Vorfahrt. Der SUV-Fahrer hat es vermutlich übersehen. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Kameraden der Altstadtwache beseitigten ausgetretene Betriebsstoffe von der Fahrbahn.

Von DNN