Dresden

Bei einem Streit, der seinen Anfang in einem Mehrfamilienhaus an der Michaelangelostraße nahm, sind zwei Syrer leicht verletzt worden. Die 23 und 24 Jahre alten Männer waren am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr zunächst im Vorraum des Hauses mit einem Mann und einer Frau aneinandergeraten und von diesem leicht verletzt worden.

Währenddessen kamen weitere Personen hinzu, das Geschehen verlagerte sich vor das Gebäude. Letztlich flohen die beiden nicht identifizierten Angreifer mit einem schwarzen Auto.

Anzeige

Die Polizei sucht Zeugen des Geschehens und Hinweise zu den Beteiligten. Angaben nehmen die Beamten unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Weitere DNN+ Artikel

Von fkä