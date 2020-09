Dresden

Am Dienstagnachmittag ist ein Mann auf der Wilsdruffer Straße von zwei Unbekannten getreten worden.

Der ältere Mann war in einer Straßenbahn der Linie 2 unterwegs und wollte an der Haltestelle Postplatz aussteigen. Zwei Unbekannte beschimpften ihn und traten nach ihm. Der Angegriffene verließ die Bahn und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Täter fuhren mit der Bahn in Richtung Pirnaischer Platz weiter.

Anzeige

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt insbesondere zu den beteiligten Personen machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 483 22 33 entgegen.

Von DNN