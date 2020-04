Dresden

In Dresden-Pieschen und Übigau sind in den vergangenen Tagen zwei Simson S 50 gestohlen worden. Eines der Kleinkrafträder parkte in einer Tiefgarage an der Thäterstraße. Das grüne Fahrzeug hat einen Wert von rund 2.500 Euro.

Eine schwarze Simson im Wert von rund 1.000 Euro verschwand ebenfalls aus einer Tiefgarage, allerdings an der Seumestraße. Außerdem nahmen die Diebe hier eine Abdeckplane, einen Helm und Handschuhe mit.

