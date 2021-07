Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf Pirnaer Landstraße

Dresden

Bei einem Unfall auf der Pillnitzer Landstraße haben Menschen schwere Verletzungen erlitten.

Ein 76-jähriger Mann war in einem Kia Soul in Richtung Körnerplatz unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit einem im Gegenverkehr fahrenden Smart zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleinwagen zurückgestoßen und kollidierte mit der Leitplanke. Die 50-Jährige am Steuer des Smart sowie der 76-Jährige wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro.

Von DNN