Dreasden

Auf der BAB 4 zwischen der Raststätte Dresdner Tor und AD Dresden-West sind am Freitagmorgen zwei Sattelzüge kollidiert. Dabei wurden der Fahrer und der Beifahrer des auffahrenden Sattelzuges verletzt. Am Unfall beteiligt war zudem ein dritter LKW, dessen Fahrer sich jedoch unerlaubt entfernte. Der. Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Von kcu