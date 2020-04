Dresden

In der Nacht zum Dienstag sind im Dresdner Westen zwei Müllcontainer in Flammen aufgegangen. An einem Einkaufszentrum am Amalie-Dietrich-Platz loderten die Flammen gegen 0.45 Uhr, die Berufsfeuerwehr der Löbtauer Wache und die Freiwillige Feuerwehr Gorbitz konnten die brennende Mülltonne neben der Hintertür eines Geschäfts zügig löschen. Im Geschäft selbst schien das Feuer keinen Schaden angerichtet zu haben.

Knapp zwei Stunden später der nächste Einsatz: An der Harthaer Straße stand in einem umzäunten Stellplatz eine Mülltonne in Flammen. Die Kameraden der Löbtauer Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Ockerwitz konnten das Feuer bändigen.

Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache und prüft einen Zusammenhang der beiden Brände.

